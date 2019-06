M. Salvini: Zníženie daňového zaťaženia v Taliansku je kľúčové

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 14. júna (TASR) - Zníženie daňového zaťaženia v Taliansku, treťom najväčšom hospodárstve eurozóny, je kľúčové. Vyhlásil to v piatok podpredseda vlády Matteo Salvini, aj keď pripustil, že to nebude možné "urobiť naraz".povedal Salvini v rozhovore pre Radio Campus.Nemecký minister financií Olaf Scholz pritom vo štvrtok (13. 6.) varoval taliansku vládu, že fiškálne pravidlá Európskej únie (EÚ) nie sú. Vyhlásil to pred rokovaniami s kolegami z eurozóny v Luxembursku, na ktorých sa diskutovalo o fiškálnej situácii eurozóny a hodnotil sa verejný dlh v Taliansku.Európska komisia minulý týždeň oznámila, že začatie disciplinárneho konania, ktoré je známe akovoči Taliansku, je oprávnené, pretože Rím porušuje fiškálne pravidlá týkajúce sa rastúceho verejného dlhu. Taliansku tak hrozí pokuta, ktorá by podľa niektorých zdrojov mohla dosiahnuť 3 miliardy eur. Tento krok prichádza po mesiacoch sporov medzi talianskou koaličnou vládou a komisiou pre plány rímskej vlády na zvýšenie výdavkov a zníženie daní.Taliansky premiér Giuseppe Conte je podľa vlastných slov presvedčený, že Rím sa môže vyhnúť disciplinárnemu konaniu. Pre tlačovú agentúru ANSA povedal, že Taliansko bude schopné vyriešiť obavy EÚ. Dodal, že dlh krajiny sa môže znížiťScholz však zdôraznil, že Taliansko nemôže naďalej porušovať pravidlá EÚ.Európska komisia odhadla, že náklady Talianska na obsluhu jeho dlhu boli v roku 2018 o 2,2 miliardy eur vyššie, ako očakávala vlani v jarnej prognóze. Pierre Moscovici, eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, v tejto súvislosti skonštatoval, že by sa chcel vyhnúť procedúre nadmerného deficitu, ale Rím musí predložiť dôveryhodný plán, inak mu hrozí finančný trest.