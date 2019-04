M. Šefčovič: Automobilový sektor SR sa musí zapojiť do výroby batérií

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Brusel 12. apríla (TASR) - Koncom apríla (30. 4.) sa v Bruseli uskutoční takzvaný "summit o batériách", ktorý pripravuje podpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.Slovenský eurokomisár sa snaží dostať jednu z plánovaných "gigafabrík" na výrobu batérií aj na Slovensko a pre TASR spresnil, že viac sa v tomto smere musí snažiť aj slovenský automobilový sektor.Podľa jeho slov je vznik Európskej aliancie pre batérie dôkazom, že Únia chce byť príkladom priemyselnej politiky 21. storočia a chce sa stať lídrom v celosvetovej súťaži o novú generáciu batérií. "Zelené" batérie vyrobené v Európe by mali byť šetrné voči životnému prostrediu, s najnižšou uhlíkovou stopou a najvyššou úrovňou výkonu, ako aj s variabilitou použitia. To znamená, že ak sa nepoužívajú v aute, je možné ich zapojiť ako dodávateľov energie do všeobecnej rozvodovej elektrickej siete.Túto šancu by Slovensko nemalo premárniť, najmä keď EÚ vo svojom rozpočte vyčlenila viac ako 1,34 mld. eur na výskum a inovácie v oblasti skladovania energie (batérie). V tomto roku sa predpokladá navýšenie rozpočtu o ďalších 114 miliónov eur a na budúci rok by to malo byť 132 miliónov eur.uviedol Šefčovič.Najvyšší zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR na nedávnej konferencii v Bruseli vyjadrili nespokojnosť s fungovaním Slovenskej aliancie pre batérie s tým, že kým naše susedné štáty z Vyšehradskej štvorky už nejaké fabriky na batérie majú, Slovensko "nemá nič". Vyjadrili sa tak pre TASR v rámci konferencie "Cesta k roku 2030: Nová éra - transformácia automobilového a palivového priemyslu. Sme pripravení?", ktorá sa konala na Stálom zastúpení SR pri EÚ.spresnil Šefčovič.Dodal, že zástupcov ZAP upozornil, že na Slovensku je projekt zameraný na výrobu batérií, podľa jeho slov by však investori a podnikatelia potrebovali počuť aj od predstaviteľov slovenského automobilového priemyslu, že majú záujem o batérie, ktoré sa budú na Slovensku vyrábať, že sa dokázali presadiť voči svojim centrálam v materských krajinách a že sa budú elektromobily vyrábať aj na Slovensku.zhodnotil situáciu.