M. Šefčovič presviedča Kyjev a Moskvu na rokovania o dodávkach plynu

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. apríla (TASR) - Snahou Európskej komisie (EK) je presvedčiť Rusko a Ukrajinu o čo najrýchlejšie uskutočnenie trojstranných rokovaní o dlhodobých dodávkach plynu do Európy. Uviedol v utorok podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.Slovenský eurokomisár v rozhovore pre TASR pripomenul, že minulý týždeň na summite o Hodvábnej ceste v Číne zastupoval predsedu EK Jeana-Clauda Junckera a mal možnosť hovoriť s viacerými najvyššími predstaviteľmi, vrátane čínskeho prezidenta Si-ťin Pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina.uviedol Šefčovič.Letné inštitucionálne prázdniny nastanú v polovici júna a trvajú do konca augusta.Podpredseda EK dodal, že sa s Putinom dohodol, že pokračovať v komunikácii na túto tému bude s ruským ministrom energetiky Alexandrom Novakom. Hovoriť s ním mal telefonicky v utorok podvečer.Šefčovič v snahe uľahčiť prípravu trojstranných rokovaní, ktoré boli pôvodne naplánované na polovičku mája, v najbližších týždňoch navštívi Moskvu aj Kyjev. Na Ukrajine sa konali prezidentské voľby, nový prezident sa ujme funkcie o niekoľko týždňov a podľa Šefčoviča je aj v záujme ruskej strany rokovať s ukrajinským vedením, ktoré reflektuje výsledok volieb.Eurokomisia chce dospieť k rokovaniam v priebehu júna, najneskôr do polovice júla.opísal situáciu Šefčovič.