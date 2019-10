M. Smolková: Vedenie dvoch okresných organizácií Smeru-SD odstúpilo

Monika Smolková, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 22. októbra (TASR) – Všetci funkcionári dvoch okresných organizácií strany Smer-SD v Košiciach abdikovali zo svojich funkcií a pozastavili si členstvo v strane. TASR o tom v utorok informovala bývalá europoslankyňa za Smer-SD a donedávna predsedníčka straníckej organizácie v okrese Košice III Monika Smolková.Tento krok sa týka celkovo 16 straníkov, ktorí boli vo vedení strany v okresoch Košice III a Košice IV. Medzi nimi je aj Jozef Andrejčák, aktuálne jediný košický starosta mestskej časti Košíc zvolený za Smer-SD.K pozastaveniu členstva došlo od 1. októbra, podľa Smolkovej sa k tomuto kroku pridávajú aj ďalší radoví členovia v reakcii na kauzy spájané so stranou Smer-SD. Obe uvedené okresné organizácie zahŕňajú spolu zhruba 210 členov.povedala Smolková.Nespokojní členovia Smer-SD z Košíc na čele so Smolkovou v máji listom vyzvali, aby sa predseda strany Robert Fico a podpredseda strany Robert Kaliňák vzdali svojich funkcií. Zároveň vyzvali premiéra a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho, aby sa uchádzal o kreslo predsedu, pričom chceli zvolanie mimoriadneho snemu. Košická krajská rada Smeru-SD v júni následne podporila Fica, ktorý sa na rokovaní zúčastnil, s tým, že na mimoriadny snem rada nevidela dôvod.konštatovala Smolková. K tomuto kroku podľa nej prispelo aj to, že sa Fico v septembri poďakoval za prácu odchádzajúcej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti Monike Jankovskej (Smer-SD) spájanej s obžalovaným podnikateľom Marianom K., ako aj jeho vyjadrenie v súvislosti s odsúdením exposlanca Milana Mazureka (ĽSNS) za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Líder strany povedal, že exposlanec povedal to, čo si myslí takmer celý národ.