M. Söder navrhuje vytvorenie postu eurokomisára pre obranu

Markus Söder, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 22. mája (TASR) - Predseda Kresťanskosociálnej strany Bavorska (CSU) Markus Söder podporuje myšlienku, aby mala Európska únia po novom aj komisára zodpovedného za oblasť obrany. Podľa tlačovej agentúry DPA sa tak vyjadril pre stredajšie vydanie denníka Rheinische Post.povedal nemecký politik stojaci na čele krajinskej vlády v Bavorsku. Požaduje, aby členovia EÚ namiesto "polovičných" riešení dlhodobo presadzovaliŠéf CSU, ktorá na spolkovej úrovni vládne v koalícii so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD), taktiež zdôraznil, že by bolo "keby v najbližších rokoch vznikloČlenské štáty EÚ sa už dlhšie snažia o užšiu vojenskú spoluprácu, napríklad v podobe tzv. obrannej únie, poznamenala DPA.Podľa májovej správy agentúry AFP sa uvažuje o tom, že Európska komisia bude v novom zložení obsahovať aj post komisára pre spoločnú európsku obranu, čo by znamenalo taktiež vznik nového generálneho riaditeľstva v rámci organizačnej štruktúry exekutívy EÚ.