M. Števček otvoril 101. ročník Univerzity Komenského

Marek Števček, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Rektor Marek Števček v pondelok otvoril akademický rok 2019/2020 Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Je to 101. ročník univerzity. Pri tejto príležitosti odovzdal zlaté medaily trom bývalým rektorom UK, a to Ferdinandovi Devínskemu, Františkovi Gahérovi a Karolovi Mičietovi. Pamätnú medailu UK udelil Jozefovi Vozárovi, ktorý zdokumentoval život prvého slovenského rektora UK.Rektor pripomenul, že univerzita sa chce venovať interdisciplinárnemu a multidisciplinárnemu výskumu a vede, a tiež otázke klimatických zmien.povedal.Univerzita sa chce v tomto akademickom roku viac zapájať aj do medzinárodných štruktúr a tento rok chce vstúpiť do združenia európskych univerzít. Pre rektora je tiež cieľom "viac diskutovať so študentmi, mať ich za partnerov a v najlepšom slova zmysle ich aj vychovávať".Za najvýznamnejšiu udalosť tohto akademického roka pokladá oslavy k 30. výročiu Nežnej revolúcie. V rámci osláv na UK prebehne celosvetová konferencia Tedx, na ktorej vystúpi aj Števček.