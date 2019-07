M. Števček: UK sa dokáže v prírodných vedách vyrovnať svetovým špičkám

Na archívnej snímke rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa dokáže najmä v oblasti prírodných vied vyrovnať svetovým špičkám. Vyhlásil to rektor UK Marek Števček v reakcii na to, že UK sa umiestnila v prvej päťstovke Šanghajského rebríčka v kategórii prírodných vied. Do hodnotenia za rok 2019 bolo celkovo zapojených 4000 univerzít, pričom okrem UK sa žiadna iná slovenská univerzita nedostala.konštatoval Števček. Verí, že si UK vybuduje meno rešpektovanej inštitúcie, ktorá ponúka kvalitných a vzdelaných odborníkov.V predmete fyzika patrí UK 201. – 300. miesto, v predmete matematika a vo vedách o Zemi získala 401. - 500. miesto. V prvej päťstovke sa v niektorých predmetoch umiestnili aj známe české univerzity, ako Karlova univerzita či Masarykova univerzita v Brne.Hodnotenie obsahuje 54 akademických premetov naprieč prírodnými, lekárskymi a spoločenskými vedami a kritériá v rebríčku sú stanovené na základe renomovaných vedeckých časopisov. Do tohto prieskumu bolo zapojených 15 krajín, 80 univerzít a vyše 454 profesorov. ShanghaiRanking Consultancy zverejňuje výsledky od roku 2009.