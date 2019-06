M. Štochmaľ: Boj nízkonákladových spoločností mení zvyky dovolenkárov

Lietadlá írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) – Konkurenčný boj nízkonákladových leteckých spoločností mení zvyky dovolenkárov. Čoraz viac Slovákov preferuje samostatnú kúpu leteniek do stredomorských destinácii v kombinácii s dodatočnou rezerváciou ubytovania alebo auta. Uviedol to člen prezídia Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Martin Štochmaľ.Dovolenkári častejšie využívajú možnosť vyskladať si dovolenku prostredníctvom rezervačných portálov, na ktorých nájdu dovolenkové balíky.uviedol s tým, že prenájmy áut v predstihu sú lacnejšie a umožňujú spojiť v rámci jednej dovolenky viacero miest či lokalít. Poistenie storna produktov znižuje mieru rizika, keďže sa nízkonákladové letenky predávajú vo väčšom predstihu pred odletom.Ako príklad spolupráce s nízkonákladovými leteckými spoločnosťami Štochmaľ uviedol rakúske letisko Viedeň, ktoré za uplynulý 36 mesiacov otvorilo viac ako 100 nových liniek. Počet dovolenkárov, ktorí cestujú z Viedne do Stredomoria tzv. na vlastnú päsť na lacné letenky, medziročne stúpol o 65 %. V desiatkach percent pritom rástli aj odlety do dovolenkových destinácií z Bratislavy, uzavrel Štochmaľ.