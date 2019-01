M. Toman zisťuje, či škodlivé mäso z Poľska dovážali aj do Česka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 29. januára (TASR) - Reportáž o podvodoch so zdravotne škodlivým mäsom otriasla Poľskom, z ktorého sa mäsové produkty vyvážajú aj do Česka. Tamojší minister poľnohospodárstva Miroslav Toman chce preto od Poľska informácie. V pondelok sa z tohto dôvodu obrátil na svojho poľského kolegu Jana Krzysztofa Ardanowského. V utorok o tom informoval český spravodajský server Novinky.cz.Toman oznámil:Ardanowski mu prisľúbil, že sa bude situáciou zaoberať a vyvodí dôsledky.Podľa sobotňajšej reportáže poľskej televízie TVN24 dochádzalo na bitúnkoch v Mazovskom vojvodstve na východe krajiny opakovane k zabíjaniu chorých kráv. Mäso, z ktorého niekedy odrezávali už hnijúce časti, bolo potom bez prítomnosti veterinárov označované za zdravotne vyhovujúce a uvoľnené na trh. Otázkou je, či sa niektoré nedostalo aj do Česka, píšu Novinky.cz.Podľa údajov Štátnej veterinárnej správy (SVS) sa do ČR vlani priviezlo takmer 28.000 zásielok hovädzieho mäsa z Poľska s celkovou hmotnosťou 14.300 ton. Správa preto v pondelok požiadala poľské dozorujúce orgány o odpoveď na otázku, či sa hovädzina z uvedených bitúnkov mohla dostať mimo územia Poľska. Na reakciu čaká.Minister Toman uviedol, že po dohode s vedením veterinárnej správy sa už začali intenzívne kontroly zamerané na poľské hovädzie mäso, predovšetkým z Mazovského vojvodstva." vyhlásil.Podľa hovorcu SVS Petra Voráčka veterinári venujú kontrolám potravín dovážaných zo zahraničia stabilne vysokú pozornosť a počty kontrol každý rok mierne stúpajú.SVS vlani pri kontrolách živočíšnych produktov zakázala uvoľniť na trh necelých osem ton poľských potravín (7,6 tony kuracieho mäsa, 54 kilogramov bravčového mäsa, 30 kg hydinového kebabu a štyri kg mäsových výrobkov).