M. Truban: Do štátnych podnikov nechceme dosadzovať svojich ľudí

Na archívnej snímke predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Progresívne Slovensko a Spolu chcú priniesť zmenu v politickej kultúre a odbornosti. Do štátnych podnikov nechcú dosadzovať "svojich" ľudí, ale kvalitných odborníkov, ktorí budú pracovať na zmene. V rozhovore pre TASR to povedal líder koalície oboch strán Michal Truban. Odbornosť chcú zvýšiť aj podporou vedy a vzdelávania, plánujú reformovať školstvo.skonštatoval Truban pre TASR.Na kandidátke do parlamentných volieb chcú ponúknuť kvalitných ľudí, zastúpení v nej majú byť občania rodovo, regionálne, ale aj odborne. Zmenu v politickej kultúre sa podľa jeho slov snažia ukázať spájaním a slušnosťou.Konkrétny volebný program podľa jeho slov predstaví koalícia PS a Spolu koncom augusta. Zdôraznil však, že reformy chcú robiť citlivo, aby nabiehali postupne a testovali sa.priblížil. Konkretizovať program zatiaľ nechcel. Ako príklad uviedol, že plánujú reformu školstva.Pre PS a Spolu je podľa jeho slov "top priorita", aby pozíciu ministra školstva obsadil naozaj kvalitný človek. Meniť chcú napríklad prístup k učiteľom či odmeňovací systém, ale aj spôsob, ako sú manažované a rozdelené školy.Truban podotkol, že málo financií sa dáva napríklad aj do vedy, ktorá je na Slovensku poddimenzovaná. Pritom podľa neho veľa šikovných slovenských vedcov pracuje v zahraničí. Poukázal na to, že Slovensko nemá prepojené vedné inštitúcie a akademikov s firmami.skonštatoval.Na otázku, ako to chce docieliť, odpovedal, že vzdelávaním.tvrdí.Reformu školstva chcú podľa jeho slov začať už v prvom volebnom období, ak sa im podarí dostať sa do vlády. Myslí si, že ak to bude hlavnou prioritou a budú na tom pracovať ľudia so skúsenosťami aj manažérskymi zručnosťami, reformu sa podarí urobiť.Ak sa dostanú do opozície, budú podľa jeho slov využívať všetky možné prostriedky, aby Slovensku pomáhali. Zdôraznil však, že z opozície sa nedajú presadzovať zásadné zmeny a majú ambíciu byť vo vláde.