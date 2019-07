M. Truban: Matovič a Fico útokmi ukázali, že patria k starým politikom

Na archívnej snímke predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 25. júla (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico a líder OĽaNO Igor Matovič svojimi poslednými konšpiračnými vyjadreniami a útokmi ukázali, že patria do starej generácie politikov, ktorých treba vymeniť. Vyhlásil to líder koalície Progresívne Slovensko (PS) a Spolu Michal Truban. Reagoval tak na Matovičove a Ficove slová o tom, že iniciatíva Za slušné Slovensko už nie je občianska, ale je politickou organizáciou strán PS/Spolu a vznikajúcej strany Za ľudí." povedal Truban na štvrtkovej tlačovej konferencii.Tento štýl útokov podľa Trubana prichádza preto, lebo PS/Spolu rastie a zmena na politickej scéne sa blíži. "," doplnil.Líder koalície tiež vyjadril podporu iniciatíve Za slušné Slovensko, ako aj ľútosť nad tým, že je využívaná na politický boj s PS/Spolu. Dúfa, že sa nebojí a bude pokračovať vo svojich aktivitách.Fico v stredu (24. 7.) na sociálnej sieti uviedol, že cieľom organizátorov protestov v minulom roku nebolo vyjadrenie súcitu a ľútosti, ale pád vlády, predčasné voľby a nástup súčasnej opozície. Keďže im to nevyšlo, slúži iniciatíva Za slušné Slovensko podľa jeho slov politicky ako mládežnícka organizácia. Podobne sa v utorok (23. 7.) vyjadril aj Matovič.," reagovala v stredu iniciatíva Za slušné Slovensko na sociálnej sieti. Predstavitelia napísali, že sú a vždy boli občianskou platformou. "" doplnili.