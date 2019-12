M. Truban: Portál slovensko.sk je predražený

Na archívnej snímke Michal Truban. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 11. decembra (TASR) - Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) www.slovensko.sk nefunguje tak, ako by mal, je predražený, a pri jeho obstarávaní bol pravdepodobne porušený zákon. Povedal to v stredu volebný líder mimoparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban. Problém je podľa neho s podpisovaním dodatkov, ktoré zvýšili cenu z pôvodných 19,3 milióna eur na súčasných 53 miliónov eur.uviedol Truban, podľa ktorého je však najväčším problémom cena za správu portálu. Zmluvu na správu portálu podľa Trubana podpísal na základe priameho rokovania v roku 2017 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pod vedením súčasného premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ostatný dodatok v hodnote deviatich miliónov eur nadobudol účinnosť minulý piatok (6. 12).pripomenul Truban.PS-Spolu plánuje napadnúť spôsob obstarávania portálu a jeho dodatky na Úrade pre verejné obstarávanie. Hoci je krátko pred voľbami a parlament pravdepodobne už zasadať nebude, chce koalícia predstaviť novú legislatívu, ktorá by v budúcnosti takéto verejné obstarávanie znemožnila.Podľa Trubana by sa mala prešetriť výhodnosť zmlúv uzatvorených v súvislosti s portálom. Odhadol, že reálna cena za tento produkt mohla byť polovičná.