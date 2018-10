M. Trumpová v úprimnom rozhovore: Nie vždy súhlasím s tvítmi manžela

Prvá dáma USA Melania Trumpová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 6. októbra (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v sobotu vyhlásila, že nie vždy súhlasí s príspevkami, ktoré jej manžel Donald Trump zverejňuje na Twitteri. Jej vyjadrenie zaznelo počas prehliadky pyramíd v egyptskej Gíze, ktorú navštívila v rámci svojho afrického turné.povedala Trumpová novinárom stojac pred sochou Sfingy.Zároveň však priznala, že jej manžel juVyjadrenie jej vlastného názoru a pocitu je však pre ňu osobne veľmi dôležité.Na otázku, či a niekedy manželovi povedala, aby odložil svoj telefón, odpovedala so smiechom, že "áno".Agentúra AP zdôraznila, že išlo o neobvyklý improvizovaný rozhovor Melanie Trumpovej s novinármi.Manželka amerického prezidenta v sobotu priletela do Egypta z Kene, pred ktorou navštívila ešte Malawi a Ghanu. V Káhire sa stretla s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a jeho manželkou Entissar a potom absolvovala prehliadku pyramíd v neďalekej Gíze.Svoju cestu po štyroch krajinách Afriky označila za "úžasnú" skúsenosť. Vyjadrila pritom nádej, že ľudia budú hovoriť o skutočnej náplni jej cesty a nie o tom, čo mala počas nej oblečené.Trumpová v Afrike okrem iného propagovala svoju iniciatívu v prospech detí Be Best, ktorej cieľom je podporovať zdravý životný štýl, pozitívne využívanie internetu a bojovať proti drogovej závislosti.