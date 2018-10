M. Vallo podal pre antikampaň trestné oznámenie

Na archívnej snímke Matúš Vallo. Foto: René Miko Foto: René Miko

Bratislava 29. októbra (TASR) - Kandidát na primátora Bratislavy Matúš Vallo (s podporou Spolu a Progresívne Slovensko) podal trestné oznámenie na prokuratúre pre antikampaň, ktorá sa voči nemu vedie. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že voľby nemôžu rozhodnúť klamstvá a nepravdy s čudným pozadím, ale musia rozhodnúť Bratislavčania.Podľa jeho slov ide o facebookový profil, internetovú stránku ale aj letáky, na ktorých sa uvádza, že Vallo je veľvyslanec developerov na primátora Bratislavy a dvorným architektom finančnej skupiny Penta. On to razantne odmieta. Na otázku, kto za týmito aktivitami stojí, Vallo odvetil, že všetky informácie, ktoré majú, poskytli prokuratúre.povedal.Podľa Valla prieskumy ukázali, že Bratislavčania si želajú nový štýl v politike a 10. novembra majú ľudia šancu ukázať, že je to možné, a že nový štýl robenia politiky môže vyhrať voľby.dodal.Primátorom Bratislavy chce byť v tohtoročných komunálnych voľbách deväť mužov a jedna žena. Medzi nezávislými kandidátmi sú súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.S podporou strán alebo hnutí kandiduje okrem Valla aj advokát Jaroslav Brada, ktorý je kandidátom Strany moderného Slovenska a s podporou mimoparlamentnej strany NAJ - nezávislosť a jednota i Strany mladých ľudí o hlasy voličov zabojuje Viktor Béreš.Jediným spoločným kandidátom opozície - OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, Nova, Zmena zdola a OKS, na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov Roman Ruhig. Komunálne voľby budú v sobotu 10. novembra.