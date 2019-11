M.Viskupič: Občania právom očakávajú pravdivý a kvalitný rozpočet

Na snímke poslanec NR SR Marián Viskupič (SaS) reční počas diskusie k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 na 53. schôdzi Národnej rady SR, 29. novembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Drvivá väčšina príjmov v štátnom rozpočte pochádza zo súkromnej sféry, od občanov a firiem. Uviedol to v rozprave v Národnej rade SR Marián Viskupič (SaS) s tým, že štát by preto mal prostriedky vynakladať hospodárne. Celkovo sa písomne sa do rozpravy k návrhu rozpočtu na budúci rok prihlásilo 13 poslancov, následne sa budú môcť ešte prihlásiť ústne.V pléne prečítal stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá upozornila na viaceré riziká v návrhu rozpočtu na budúci rok. Ide totiž podľa neho o nezávislý pohľad na zákon roka. Plénum však neodobrilo pri schvaľovaní programu aktuálnej schôdze Viskupičov návrh, aby s týmito zisteniami mohol v parlamente vystúpiť predseda RRZ Ivan Šramko.skonštatoval Viskupič. Podľa neho však väčšina príjmov rozpočtu pochádza zo súkromného sektora.myslí si Viskupič.Ľudia tiež podľa poslanca očakávajú, že rozpočet je pripravený odborne, s využitím všetkých dostupných možností a rešpektujúc všetky riziká. Poukázal na viaceré závery RRZ k rozpočtu. Napríklad, že by mali pokračovať revízie výdavkov.upozornil Viskupič na hodnotenie RRZ, v ktorom rada hovorí aj o potrebe prijatia dodatočných opatrení.