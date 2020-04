M.Žáček, UNIQA: Digitalizácia procesov významne pomáha klientom v čase krízy

Nahlásenie a sledovanie škody online

23.4.2020 (Webnoviny.sk) -Od začiatku roka vedia klienti nahlásiť škody pohodlne z domova alebo z priamo miesta udalosti online priamo na našom webe: https://skody.uniqa.sk/ do pár minút. Stačí, keď na webovej stránke prejdú na vylepšený online formulár registrácie škôd, ktorý je prispôsobený pre všetky typy zariadení, umožňuje prístup aj z mobilu alebo tabletu a je dostupný nonstop 24 hodín denne. Po nahlásení a registrácii škody môže klient online sledovať stav jej vybavenia a online priložiť všetky dokumenty potrebné k likvidácii škodovej udalosti. Niektoré jednoduché škody takto môže zákazník za krátky čas aj vyriešiť a peniaze môže dostať na účet už do pár dní. "Klientovi tak umožňujeme v niekoľkých jednoduchých krokoch škodu cez web zaregistrovať, vybaviť a rovno dostať aj odškodnenie. Doba riešenia škody sa tak skrátila z dní na minúty, maximálne hodiny," hovorí generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.V snahe vyjsť klientom čo najviac v ústrety sme spustili ako jedni z prvých na trhu pri likvidácii majetkových škôd ajktoré v čase krízovej situácie uľahčujú a urýchľujú vybavenie poistnej udalosti. Technik UNIQA sa spojí s klientom cez špeciálnu aplikáciu v mobilnom telefóne a škoda sa obhliadne cez videoprenos. "Aj keď videoobhliadky zatiaľ fungujú iba pri štandardných majetkových škodách, UNIQA ich v dohľadnom čase plánuje využiť aj na ďalšie druhy škôd, pokiaľ bude klient s takouto formou vybavenia škody súhlasiť," hovorí Martin Žáček.UNIQA má aktuálne všetky procesy nastavené tak, aby si klienti mohli na diaľku uzatvoriť všetky druhy poistenia – buď online na našej webstránke www.uniqa.sk alebo v spolupráci so sprostredkovateľom poistenia. V aktuálnej situácii narastá význam životného poistenia, ktoré ak je správne nastavené, dokáže pokryť výpadok príjmu v rodine v prípade mimoriadnej udalosti. Aj v prípade ochorenia na COVID-19 v ňom majú klienti UNIQA kryté všetky dôležité riziká ako je smrť, poistenie práceneschopnosti, hospitalizáciu či chirurgický zákrok. "Aktuálne sme preto umožnili aj bezkontaktné uzatvorenie rizikového životného poistenia, keďže jeho význam v čase koronakrízy narastá. Klienti si môžu po novom uzatvoriť rizikovú životnú poistku na diaľku s možnosťou akceptácie poistenia zaplatením poistného, t.j. bez potreby osobného kontaktu klienta so sprostredkovateľom poistenia a bez nutnosti podpisu klienta," vysvetľuje M.Žáček.Pre klientov inovovaného životného poistenia sme zriadilina stránke https://uniqask.diagnose.me/koronavirus v rámci ktorej majú k dispozícii. Poradňu ku koronavírusu prevádzkuje zdravotný tím vyškolený odpovedať na všetko ohľadom aktuálnej epidémie.Mimoriadnu službu v čase bezkontaktnej prevádzky robí zákazníkom klientsky portál MyUNIQA, kde sa môžu klienti prihlásiť cez svoje prihlasovacie údaje. Majú v ňom k dispozícii svoje zmluvy v digitálnej podobe, cez túto platformu môžu zmeniť kontaktné údaje, sledovať zrealizované platby, zaplatiť poistenie online alebo platné poistenie predĺžiť a môžu si tiež nastaviť elektronickú komunikáciu. "Z môjho pohľadu ide teda o tzv. internetové poisťovníctvo, v rámci ktorého sa snažíme maximálne šetriť čas klientov a robiť procesy čo najviac efektívne," uzatvára generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.Informačný servis