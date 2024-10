Má to zmysel: ROADPOL Safety Days a Účet za nehodu pripomenuli bezpečnosť na cestách 155-tisíc vodičom

155-tisíc samolepiek za bezpečnosť na cestách

Kvíz ukázal pozitívne trendy

Kampane pre bezpečnosť na cestách budú pokračovať

Hlavným cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o zodpovednom správaní vodičov a eliminovať nehodovosť spôsobenú jazdou pod vplyvom alkoholu. Okrem Slovenska sa k tejto aktivite pripojilo ďalších desať štátov, napríklad Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Írsko či Rumunsko, z našich susedov Poľsko a Rakúsko.Ťažiskom kampane bolo rozdávanie špeciálnych zelených nálepiek so symbolom volantu na čerpacích staniciach OMV po celom Slovensku. Tu bolo počas týždňa ROADPOL Safety Days premietané aj video , upozorňujúce na zodpovednosť za volantom."Na čerpacích staniciach po celom Slovensku sme rozdali 155-tisíc samolepiek. Našim cieľom je nielen vzdelávať ľudí o zodpovednom pití alkoholu, ale aj aktívne prispievať k bezpečnosti na cestách. Každý z nás môže prispieť k zníženiu nehôd tým, že sa za volant posadí len vtedy, keď je úplne triezvy," uviedolz Fórum Pi s rozumom (FPSR):Po naskenovaní QR kódu z nálepky mali vodiči, ale tiež široká verejnosť, možnosť zapojiť sa do online kvízu "Čo vieš o alkohole", ktorý bol dostupný do konca septembra. Účastníci si tak mohli otestovať svoje vedomosti o alkohole a jeho účinkoch, pričom mali šancu vyhrať alkoholtestery. Cieľom bolo nielen zvýšiť informovanosť o zodpovednej konzumácii alkoholu, ale aj posilniť povedomie o tom, že šoférovanie a alkohol nejdú dokopy."Najviac účastníkov kvízu pochádzalo zo Žilinského kraja, veľký záujem sme zaznamenali aj v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Obzvlášť potešujúce bolo zistenie, že sa do kvízu zapojil veľký počet zástupcov generácie Z, na základe čoho môžeme povedať, že naša kampaň ich oslovila. Práve mladí sú dôležitou cieľovou skupinou edukačných aktivít nášho občianskeho združenia. Pozitívne tiež vnímame fakt, že stále rastie počet tých, ktorí vedia, že rozlišovať alkohol na tvrdý a mäkký je mýtus, pretože alkohol je len jeden," hodnotí výsledky Tomáš Huba.Otázka: Je horší tvrdý alkohol alebo mäkký alkohol?Kampaň Účet za nehodu, ktorú organizovalo občianske združenie Fórum Pi s rozumom s garanciou Polície Slovenskej republiky a spolu s partnermi OMV, Tester.sk, Nadácia Allianz a Bolt, preukázala, že interaktívne formy vzdelávania dokážu efektívne osloviť širokú verejnosť a pozitívne ovplyvniť správanie na cestách. S vyše 150-tisíc rozdanými nálepkami tak kampaň splnila svoj cieľ zvýšiť povedomie o dôležitosti bezpečného šoférovania."OZ Fórum Pi s rozumom bude v podobných kampaniach rozhodne pokračovať aj v budúcnosti, pretože zodpovednosť na cestách je kľúčová pre bezpečný život nás všetkých," uzatvára Tomáš Huba z OZ Fórum Pi s rozumom.