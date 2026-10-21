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Má učenie jazykov v čase AI ešte zmysel? Zakladateľka SprachUp Academy vysvetľuje, čo prekladač nenahradí – Rozhovor
Tagy: Cudzie jazyky PR Rozhovory
Do Nemecka odišla po strednej škole bez znalosti nemčiny. O dva roky sa dostala na úroveň C1 a neskôr riadila veľký podnik v Kolíne nad Rýnom. Dnes Jana Zurianová vedie online jazykovú školu ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Do Nemecka odišla po strednej škole bez znalosti nemčiny. O dva roky sa dostala na úroveň C1 a neskôr riadila veľký podnik v Kolíne nad Rýnom.
Dnes Jana Zurianová vedie online jazykovú školu SprachUp Academy. V rozhovore hovorí o návrate na Slovensko, strachu z hovorenia aj o tom, prečo má učenie jazykov zmysel v čase umelej inteligencie.
Na začiatku bola malá cestovná taška a rozhodnutie, ktoré padlo za pár minút. Jana Zurianová chcela v Nemecku stráviť letné prázdniny ako au pair. Z krátkeho pobytu sa napokon stali dve desaťročia, počas ktorých sa nemčina a angličtina stali súčasťou jej pracovného aj osobného života. Po návrate na Slovensko začala učiť nemčinu a v roku 2025 sa rozhodla rozšíriť svoju prácu o spoluprácu s ďalšími lektorkami. Vznikla SprachUp Academy, online jazyková škola zameraná na nemčinu a angličtinu. Pri výučbe vychádza aj z toho, čo sama zažila: jazyk človek potrebuje pri pohovore, v práci i v situáciách, na ktoré ho učebnicový dialóg nepripraví.
Ako sa z plánovaných dvoch mesiacov v Nemecku stalo dvadsať rokov?
Bolo to veľmi spontánne rozhodnutie. V pondelok som ešte rozmýšľala, čo so životom po strednej škole, a v sobotu som už bola ako au pair pri Düsseldorfe. Šla som s malou cestovnou taškou na dva mesiace letných prázdnin a vrátila som sa o 20 rokov. Nemčinu som vtedy nevedela. Po dvoch mesiacoch sa mi však v Nemecku zapáčilo a dala som si cieľ naučiť sa jazyk tak, aby som mohla študovať na nemeckej univerzite. Z pôvodného prázdninového plánu sa tak postupne stal úplne iný život.
Za dva roky ste sa dostali na úroveň C1. Čo vás pri učení poháňalo?
Mala som konkrétny cieľ: dostať sa na univerzitu. Na vlastnej koži som si overila, že keď má človek silnú motiváciu, aj nemčina sa dá zvládnuť pomerne rýchlo. Učila som sa ju po nemecky, bez smartfónu, umelej inteligencie či YouTube. Všetky tieto možnosti, ktoré máme dnes, vtedy neboli súčasťou môjho učenia. Bola som prijatá na niekoľko univerzít a vybrala som si Kolín nad Rýnom. Táto skúsenosť ma sprevádza aj pri práci so študentmi. Veľmi dobre rozumiem tomu, aké je začínať bez znalosti jazyka a mať pred sebou niečo, čo človek chce dosiahnuť.
Popri štúdiu ste začali pracovať v írskom pube. Ako vás táto skúsenosť ovplyvnila?
Pracovala som v najväčšom írskom pube v Kolíne nad Rýnom a vďaka priaznivým okolnostiam som sa po relatívne krátkom čase vypracovala na manažérku. Mala som 24 rokov a ako "malá Slovenka" som riadila podnik s kapacitou pre stovky hostí. Plynulé prepínanie medzi nemčinou a angličtinou sa pre mňa stalo prirodzenou súčasťou života. Štúdium som však musela prerušiť, pretože som naň popri práci nemala čas. Neskôr som prešla do medzinárodnej poisťovne, kde som strávila vyše desať rokov. Jazyky som tak používala v rôznych pracovných prostrediach, čo dnes viem využiť aj pri výučbe.
V roku 2019 ste sa s britským partnerom presťahovali na Slovensko. Bol návrat domov taký, ako ste si predstavovali?
Bol oveľa ťažší, než som očakávala. Myslela som si, že sa predsa vraciam domov. Lenže za dvadsať rokov som sa nezmenila iba ja, ale aj Slovensko. V Nemecku som mala vybudované zázemie, tu som začínala od nuly, bez kontaktov. Niekedy som sa cítila ako Alenka v ríši divov. Do toho prišli aj náročné životné zmeny. Od roku 2019 do roku 2025 sme sa trikrát sťahovali, kúpili a predali dva domy a ja som sa zároveň snažila budovať svoju kariéru samostatnej online lektorky. Postupne som si zvykla, ale trvalo to dlhšie, než som čakala. Dnes na Slovensku nachádzam pokoj, ktorý mi po rokoch v hektickom pracovnom prostredí vyhovuje.
Kedy ste sa rozhodli, že z individuálnej výučby vytvoríte SprachUp Academy?
Najskôr som pôsobila ako lektorka nemčiny na voľnej nohe. Nastavila som si procesy a našla v tejto práci svoje poslanie. Dlho som však zvažovala, či zostanem sama, alebo otvorím jazykovú školu. Postupne som cítila, že sa chcem posunúť aj ďalej než len k vlastným hodinám. Začala som preto diaľkovo študovať Digital Business na nemeckej univerzite a v roku 2026 som absolvovala aj MBA štúdium. Rozhodnutie založiť jazykovú školu prišlo v roku 2025. Dohodla som si spoluprácu s niekoľkými lektorkami a začala sa nová kapitola v podobe SprachUp Academy.
Kto k vám najčastejšie prichádza a čo od výučby očakáva?
Pri nemčine sú to najmä dospelí, ktorí jazyk potrebujú pre svoju prácu alebo sa pripravujú na odchod do Nemecka či Rakúska. Učíme lekárov, zdravotné sestry, manažérov aj špecialistov pracujúcich v nemeckých či rakúskych firmách. So študentmi trénujeme pracovné pohovory, upravujeme životopisy na mieru a venujeme sa konkrétnym situáciám, ktoré ich čakajú.
Pri angličtine je skupina rôznorodejšia. Väčšinou ide o ľudí, ktorí sa ju už učia dlhšie a chcú získať väčšiu istotu v rozprávaní, rozšíriť si slovnú zásobu a komunikovať na vyššej úrovni o rôznych témach. Sú medzi nimi aj mladší cieľavedomí ľudia, ktorí sa pripravujú na maturitu, jazykové certifikáty alebo plánujú štúdium v zahraničí. Máme aj britských a amerických native speakerov, takže si študenti môžu vyskúšať rôzne akcenty a prirodzenejšiu komunikáciu.
Pri výučbe oboch jazykov sa rozprávame aj o práci, kultúre, zvykoch, humore či o veciach, ktoré človeka v cudzej krajine prekvapia. Niekto sa v skúsenosti lektora spozná, iný má odlišný pohľad, a aj z toho vzniká dobrá konverzácia.
Podľa čoho vyberáte lektora pre konkrétneho študenta?
Záleží nám na tom, aby lektor rozumel aj prostrediu, v ktorom bude študent jazyk používať. Podľa možností a aktuálnej kapacity sa snažíme študenta prepojiť s lektorom, ktorý má skúsenosti s podobným pracovným prostredím alebo témami, napríklad so zdravotníctvom či biznisom. Dôležité je, aby vedel výučbu prispôsobiť situáciám, ktoré študent rieši v praxi.
Pri lektoroch nemčiny požadujeme úroveň C2 a dlhodobú skúsenosť so životom v nemecky hovoriacej krajine. Chceme, aby odovzdávali aj znalosť kultúry a pracovného prostredia. Pri angličtine je minimálnou požadovanou úrovňou C1. Jazykovú úroveň si reálne overujeme - lektor musí vedieť angličtinu aktívne, prirodzene a na vysokej úrovni používať. Ako som spomínala, v tíme máme aj rodených hovoriacich s britskou a americkou angličtinou.
Ako vyzerá výučba a čo sa stane, keď študentovi pribudne práca a nestíha hodiny?
Namiesto učebníc pracujeme s digitálnymi platformami, v ktorých sledujeme pokrok študenta. Vieme tak nadväzovať na to, čomu sa venuje a ako napreduje. Ak dočasne nemá čas na živé hodiny, môžeme ho presunúť do asynchrónneho režimu. Znamená to, že pracuje s rovnakými materiálmi a zostáva v kontakte s rovnakým lektorom, ale úlohy spracúva bez spoločnej hodiny v reálnom čase. Dostáva písomnú spätnú väzbu a živú hodinu si môže dokúpiť vtedy, keď mu to vyhovuje. Výučba sa tak môže prispôsobiť obdobiu, keď má človek menej času.
Mnohí ľudia majú zo školy pocit, že na jazyky nemajú talent. Akú zmenu u nich pozorujete?
Mnohí k nám prichádzajú so strachom z hovorenia, z chýb alebo so zlou skúsenosťou zo školy. Postupne sa tohto strachu zbavujú a začnú rozprávať. Práve táto zmena je pre mňa často výraznejšia než samotný pokrok v gramatike. S väčším sebavedomím sa potom odvážia ísť na pohovor, uchádzať sa o lepšiu pozíciu alebo skúsiť prácu v zahraničí, o ktorej predtým len uvažovali. Pre mňa je to najkrajšia časť tejto práce. Pomáha mi aj vlastný nadhľad a pokoj. Keď študent prežíva náročné obdobie alebo má obavy z hovorenia, viem mu byť stabilnou oporou.
Spomínate, že so študentmi zostávate v kontakte roky. Čo to prináša do výučby?
Mnohí s nami napredujú niekoľko rokov a za ten čas vznikajú aj blízke ľudské vzťahy. Dávame im vedomosti, podporujeme ich sebavedomie a pomáhame im, keď strácajú motiváciu. Oni nám to vracajú svojou energiou a výsledkami. S niektorými som symbolicky prežila sťahovania, svadby, kúpu domu či narodenie detí, ale aj rozvody a náročné straty. Hodina býva pre nich zároveň priestorom, kde na chvíľu vypnú od bežného zhonu. Individuálna výučba prináša veľkú dôveru. Na druhej strane obrazovky je človek, s ktorým sa často poznáte už veľmi dlho.
Prečo sa vôbec učiť cudzí jazyk, keď nám dnes umelá inteligencia preloží text za pár sekúnd?
Umelú inteligenciu nevnímam ako konkurenciu jazykového vzdelávania. Môže byť veľmi užitočným nástrojom a pomocníkom. Učenie jazyka však pre mňa nikdy nebolo iba o preklade slovíčok. Sama som zažila, ako sa nemčina a angličtina stali prirodzenou súčasťou môjho života a otvorili mi pracovné aj osobné možnosti.
AI nám môže pomôcť, ale podľa mňa nenahradí schopnosť spontánne reagovať v reálnom rozhovore, rozumieť tónu, humoru či širšiemu kontextu a odpovedať bez pomoci prekladača. Znalosť jazyka nám zároveň pomáha posúdiť, či je výstup umelej inteligencie vôbec správny a vhodný pre konkrétnu situáciu.
Znalosť jedného či viacerých jazykov má navyše širší význam než len praktickú komunikáciu. Je to aj osobnostný rozvoj, rozširovanie obzorov a možnosť spoznať inú kultúru a spôsob myslenia. Keď sa v cudzom jazyku rozprávate s ľuďmi, spoznávate ich zvyky, humor a vytvárate si medziľudské vzťahy. Páči sa mi myšlienka, že s každým ďalším jazykom človek získava akoby ďalší paralelný život.
A je tu ešte jedna vec, na ktorú sa dnes možno trochu zabúda: vedomosti a skúsenosti, ktoré máme v hlave, sú niečo, čo nám nikto nevezme. Predstavte si, že sa ocitnete niekde bez elektriny, internetu alebo jednoducho bez možnosti použiť telefón či aplikáciu. Vtedy vám zostáva to, čo skutočne viete. Aj preto podľa mňa majú vedomosti často väčšiu hodnotu než materiálne veci a znalosť jazyka je jednou z nich.
Kam chcete SprachUp Academy posunúť v najbližšom období?
Vzdelávanie individuálnych klientov máme dnes dobre nastavené a stojíme na pevných procesoch. Ďalším veľkým krokom je preto rozvoj firemného vzdelávania, a to v nemčine aj angličtine. Obe jazykové vetvy budujeme ako plnohodnotnú súčasť SprachUp Academy.
Chceme rozširovať kapacitu školy, ďalej rozvíjať digitálne vzdelávanie a vytvárať vlastný online obsah. Našou ambíciou je posúvať SprachUp Academy ďalej ako značku a umožniť, aby sa s nami mohlo vzdelávať viac ľudí. Zároveň si chceme udržať kvalitu, praktický prístup a osobný kontakt so študentmi.
Popri tom rozbiehame viac skupinových kurzov a uvažujeme aj o ďalších formátoch. Jedným z doplnkových projektov sú kurzy pre seniorov, ktorých deti žijú v zahraničí a ktorí sa chcú s rodinou rozprávať bez jazykových bariér.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Má učenie jazykov v čase AI ešte zmysel? Zakladateľka SprachUp Academy vysvetľuje, čo prekladač nenahradí – Rozhovor © SITA Všetky práva vyhradené.
Dnes Jana Zurianová vedie online jazykovú školu SprachUp Academy. V rozhovore hovorí o návrate na Slovensko, strachu z hovorenia aj o tom, prečo má učenie jazykov zmysel v čase umelej inteligencie.
Na začiatku bola malá cestovná taška a rozhodnutie, ktoré padlo za pár minút. Jana Zurianová chcela v Nemecku stráviť letné prázdniny ako au pair. Z krátkeho pobytu sa napokon stali dve desaťročia, počas ktorých sa nemčina a angličtina stali súčasťou jej pracovného aj osobného života. Po návrate na Slovensko začala učiť nemčinu a v roku 2025 sa rozhodla rozšíriť svoju prácu o spoluprácu s ďalšími lektorkami. Vznikla SprachUp Academy, online jazyková škola zameraná na nemčinu a angličtinu. Pri výučbe vychádza aj z toho, čo sama zažila: jazyk človek potrebuje pri pohovore, v práci i v situáciách, na ktoré ho učebnicový dialóg nepripraví.
Ako sa z plánovaných dvoch mesiacov v Nemecku stalo dvadsať rokov?
Bolo to veľmi spontánne rozhodnutie. V pondelok som ešte rozmýšľala, čo so životom po strednej škole, a v sobotu som už bola ako au pair pri Düsseldorfe. Šla som s malou cestovnou taškou na dva mesiace letných prázdnin a vrátila som sa o 20 rokov. Nemčinu som vtedy nevedela. Po dvoch mesiacoch sa mi však v Nemecku zapáčilo a dala som si cieľ naučiť sa jazyk tak, aby som mohla študovať na nemeckej univerzite. Z pôvodného prázdninového plánu sa tak postupne stal úplne iný život.
Za dva roky ste sa dostali na úroveň C1. Čo vás pri učení poháňalo?
Mala som konkrétny cieľ: dostať sa na univerzitu. Na vlastnej koži som si overila, že keď má človek silnú motiváciu, aj nemčina sa dá zvládnuť pomerne rýchlo. Učila som sa ju po nemecky, bez smartfónu, umelej inteligencie či YouTube. Všetky tieto možnosti, ktoré máme dnes, vtedy neboli súčasťou môjho učenia. Bola som prijatá na niekoľko univerzít a vybrala som si Kolín nad Rýnom. Táto skúsenosť ma sprevádza aj pri práci so študentmi. Veľmi dobre rozumiem tomu, aké je začínať bez znalosti jazyka a mať pred sebou niečo, čo človek chce dosiahnuť.
Popri štúdiu ste začali pracovať v írskom pube. Ako vás táto skúsenosť ovplyvnila?
Pracovala som v najväčšom írskom pube v Kolíne nad Rýnom a vďaka priaznivým okolnostiam som sa po relatívne krátkom čase vypracovala na manažérku. Mala som 24 rokov a ako "malá Slovenka" som riadila podnik s kapacitou pre stovky hostí. Plynulé prepínanie medzi nemčinou a angličtinou sa pre mňa stalo prirodzenou súčasťou života. Štúdium som však musela prerušiť, pretože som naň popri práci nemala čas. Neskôr som prešla do medzinárodnej poisťovne, kde som strávila vyše desať rokov. Jazyky som tak používala v rôznych pracovných prostrediach, čo dnes viem využiť aj pri výučbe.
V roku 2019 ste sa s britským partnerom presťahovali na Slovensko. Bol návrat domov taký, ako ste si predstavovali?
Bol oveľa ťažší, než som očakávala. Myslela som si, že sa predsa vraciam domov. Lenže za dvadsať rokov som sa nezmenila iba ja, ale aj Slovensko. V Nemecku som mala vybudované zázemie, tu som začínala od nuly, bez kontaktov. Niekedy som sa cítila ako Alenka v ríši divov. Do toho prišli aj náročné životné zmeny. Od roku 2019 do roku 2025 sme sa trikrát sťahovali, kúpili a predali dva domy a ja som sa zároveň snažila budovať svoju kariéru samostatnej online lektorky. Postupne som si zvykla, ale trvalo to dlhšie, než som čakala. Dnes na Slovensku nachádzam pokoj, ktorý mi po rokoch v hektickom pracovnom prostredí vyhovuje.
Kedy ste sa rozhodli, že z individuálnej výučby vytvoríte SprachUp Academy?
Najskôr som pôsobila ako lektorka nemčiny na voľnej nohe. Nastavila som si procesy a našla v tejto práci svoje poslanie. Dlho som však zvažovala, či zostanem sama, alebo otvorím jazykovú školu. Postupne som cítila, že sa chcem posunúť aj ďalej než len k vlastným hodinám. Začala som preto diaľkovo študovať Digital Business na nemeckej univerzite a v roku 2026 som absolvovala aj MBA štúdium. Rozhodnutie založiť jazykovú školu prišlo v roku 2025. Dohodla som si spoluprácu s niekoľkými lektorkami a začala sa nová kapitola v podobe SprachUp Academy.
Kto k vám najčastejšie prichádza a čo od výučby očakáva?
Pri nemčine sú to najmä dospelí, ktorí jazyk potrebujú pre svoju prácu alebo sa pripravujú na odchod do Nemecka či Rakúska. Učíme lekárov, zdravotné sestry, manažérov aj špecialistov pracujúcich v nemeckých či rakúskych firmách. So študentmi trénujeme pracovné pohovory, upravujeme životopisy na mieru a venujeme sa konkrétnym situáciám, ktoré ich čakajú.
Pri angličtine je skupina rôznorodejšia. Väčšinou ide o ľudí, ktorí sa ju už učia dlhšie a chcú získať väčšiu istotu v rozprávaní, rozšíriť si slovnú zásobu a komunikovať na vyššej úrovni o rôznych témach. Sú medzi nimi aj mladší cieľavedomí ľudia, ktorí sa pripravujú na maturitu, jazykové certifikáty alebo plánujú štúdium v zahraničí. Máme aj britských a amerických native speakerov, takže si študenti môžu vyskúšať rôzne akcenty a prirodzenejšiu komunikáciu.
Pri výučbe oboch jazykov sa rozprávame aj o práci, kultúre, zvykoch, humore či o veciach, ktoré človeka v cudzej krajine prekvapia. Niekto sa v skúsenosti lektora spozná, iný má odlišný pohľad, a aj z toho vzniká dobrá konverzácia.
Podľa čoho vyberáte lektora pre konkrétneho študenta?
Záleží nám na tom, aby lektor rozumel aj prostrediu, v ktorom bude študent jazyk používať. Podľa možností a aktuálnej kapacity sa snažíme študenta prepojiť s lektorom, ktorý má skúsenosti s podobným pracovným prostredím alebo témami, napríklad so zdravotníctvom či biznisom. Dôležité je, aby vedel výučbu prispôsobiť situáciám, ktoré študent rieši v praxi.
Pri lektoroch nemčiny požadujeme úroveň C2 a dlhodobú skúsenosť so životom v nemecky hovoriacej krajine. Chceme, aby odovzdávali aj znalosť kultúry a pracovného prostredia. Pri angličtine je minimálnou požadovanou úrovňou C1. Jazykovú úroveň si reálne overujeme - lektor musí vedieť angličtinu aktívne, prirodzene a na vysokej úrovni používať. Ako som spomínala, v tíme máme aj rodených hovoriacich s britskou a americkou angličtinou.
Ako vyzerá výučba a čo sa stane, keď študentovi pribudne práca a nestíha hodiny?
Namiesto učebníc pracujeme s digitálnymi platformami, v ktorých sledujeme pokrok študenta. Vieme tak nadväzovať na to, čomu sa venuje a ako napreduje. Ak dočasne nemá čas na živé hodiny, môžeme ho presunúť do asynchrónneho režimu. Znamená to, že pracuje s rovnakými materiálmi a zostáva v kontakte s rovnakým lektorom, ale úlohy spracúva bez spoločnej hodiny v reálnom čase. Dostáva písomnú spätnú väzbu a živú hodinu si môže dokúpiť vtedy, keď mu to vyhovuje. Výučba sa tak môže prispôsobiť obdobiu, keď má človek menej času.
Mnohí ľudia majú zo školy pocit, že na jazyky nemajú talent. Akú zmenu u nich pozorujete?
Mnohí k nám prichádzajú so strachom z hovorenia, z chýb alebo so zlou skúsenosťou zo školy. Postupne sa tohto strachu zbavujú a začnú rozprávať. Práve táto zmena je pre mňa často výraznejšia než samotný pokrok v gramatike. S väčším sebavedomím sa potom odvážia ísť na pohovor, uchádzať sa o lepšiu pozíciu alebo skúsiť prácu v zahraničí, o ktorej predtým len uvažovali. Pre mňa je to najkrajšia časť tejto práce. Pomáha mi aj vlastný nadhľad a pokoj. Keď študent prežíva náročné obdobie alebo má obavy z hovorenia, viem mu byť stabilnou oporou.
Spomínate, že so študentmi zostávate v kontakte roky. Čo to prináša do výučby?
Mnohí s nami napredujú niekoľko rokov a za ten čas vznikajú aj blízke ľudské vzťahy. Dávame im vedomosti, podporujeme ich sebavedomie a pomáhame im, keď strácajú motiváciu. Oni nám to vracajú svojou energiou a výsledkami. S niektorými som symbolicky prežila sťahovania, svadby, kúpu domu či narodenie detí, ale aj rozvody a náročné straty. Hodina býva pre nich zároveň priestorom, kde na chvíľu vypnú od bežného zhonu. Individuálna výučba prináša veľkú dôveru. Na druhej strane obrazovky je človek, s ktorým sa často poznáte už veľmi dlho.
Prečo sa vôbec učiť cudzí jazyk, keď nám dnes umelá inteligencia preloží text za pár sekúnd?
Umelú inteligenciu nevnímam ako konkurenciu jazykového vzdelávania. Môže byť veľmi užitočným nástrojom a pomocníkom. Učenie jazyka však pre mňa nikdy nebolo iba o preklade slovíčok. Sama som zažila, ako sa nemčina a angličtina stali prirodzenou súčasťou môjho života a otvorili mi pracovné aj osobné možnosti.
AI nám môže pomôcť, ale podľa mňa nenahradí schopnosť spontánne reagovať v reálnom rozhovore, rozumieť tónu, humoru či širšiemu kontextu a odpovedať bez pomoci prekladača. Znalosť jazyka nám zároveň pomáha posúdiť, či je výstup umelej inteligencie vôbec správny a vhodný pre konkrétnu situáciu.
Znalosť jedného či viacerých jazykov má navyše širší význam než len praktickú komunikáciu. Je to aj osobnostný rozvoj, rozširovanie obzorov a možnosť spoznať inú kultúru a spôsob myslenia. Keď sa v cudzom jazyku rozprávate s ľuďmi, spoznávate ich zvyky, humor a vytvárate si medziľudské vzťahy. Páči sa mi myšlienka, že s každým ďalším jazykom človek získava akoby ďalší paralelný život.
A je tu ešte jedna vec, na ktorú sa dnes možno trochu zabúda: vedomosti a skúsenosti, ktoré máme v hlave, sú niečo, čo nám nikto nevezme. Predstavte si, že sa ocitnete niekde bez elektriny, internetu alebo jednoducho bez možnosti použiť telefón či aplikáciu. Vtedy vám zostáva to, čo skutočne viete. Aj preto podľa mňa majú vedomosti často väčšiu hodnotu než materiálne veci a znalosť jazyka je jednou z nich.
Kam chcete SprachUp Academy posunúť v najbližšom období?
Vzdelávanie individuálnych klientov máme dnes dobre nastavené a stojíme na pevných procesoch. Ďalším veľkým krokom je preto rozvoj firemného vzdelávania, a to v nemčine aj angličtine. Obe jazykové vetvy budujeme ako plnohodnotnú súčasť SprachUp Academy.
Chceme rozširovať kapacitu školy, ďalej rozvíjať digitálne vzdelávanie a vytvárať vlastný online obsah. Našou ambíciou je posúvať SprachUp Academy ďalej ako značku a umožniť, aby sa s nami mohlo vzdelávať viac ľudí. Zároveň si chceme udržať kvalitu, praktický prístup a osobný kontakt so študentmi.
Popri tom rozbiehame viac skupinových kurzov a uvažujeme aj o ďalších formátoch. Jedným z doplnkových projektov sú kurzy pre seniorov, ktorých deti žijú v zahraničí a ktorí sa chcú s rodinou rozprávať bez jazykových bariér.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Má učenie jazykov v čase AI ešte zmysel? Zakladateľka SprachUp Academy vysvetľuje, čo prekladač nenahradí – Rozhovor © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cudzie jazyky PR Rozhovory
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