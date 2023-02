Má vláda kompetenciu na vývoz stíhačiek? Otázka MiG-29 ukazuje podľa Pčolinského dieru v zákone

aktualizované 12. februára, 14:08



Niekoľko nevyriešených otázok

Zmena ústavy pre jednorazový problém

Mobilizácia nehrozí

12.2.2023 (SITA.sk) -Otázka možného vývozu stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu podľa poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) ukazuje dieru v zákone. Ako v nedeľu povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12, na jednej strane v súčasnosti vykonáva určité právomoci poverená vláda v demisii.Iné právomoci však vykonáva prezidentka. Preto je podľa Pčolinského zásadná otázka, či má poverená vláda vôbec kompetenciu na taký krok, akým je vývoz stíhačiek.„Avšak, je ešte niekoľko nevyriešených otázok, ktoré nevie vyriešiť ani vláda, ani prezidentka," povedal Pčolinský s tým, že pre úpravu tejto situácie by bolo možné zmeniť ústavu.„Môžme sa baviť o tom, že to treba systémovo nastaviť, aby ďalší, ktorí po nás prídu, nemuseli tieto problémy riešiť," skonštatoval poslanec.Zároveň Pčolinský odmietol, aby sa ústava menila pre jednorazový problém, akým je napríklad otázka vývozu MiGov.„Ústavu môžme meniť pre nejaké zásadným otázkam celospoločenského významu," dodal.Reči o tom, že na Slovensku bude v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyhlásená mobilizácia, ako to tvrdil poslanec strany Smer-SD Ľuboš Blaha , sú sprosté klamstvo a strašenie ľudí, povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina).„Žiadna mobilizácia sa nechystá. Slovenská republika nie je vo vojnovom stave a ani ho neplánuje vyhlasovať," vyhlásil Pčolinský s tým, že podobné reči sú smerovaním na najnižšie pudy obyvateľov.Podľa poslanca za Smer-SD Richarda Takáča však boli vyjadrenia vytrhnuté z kontextu. „Nehovorilo sa tam o žiadnej mobilizácii ľudí," skonštatoval.