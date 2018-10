Maas: Nemecko je pripravené pomôcť v Sýrii humanitárne, nie vojensky

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. októbra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v stredu po rokovaniach s americkým rezortným kolegom Mikeom Pompeom vo Washingtone ubezpečil, že spolková republika podporí humanitárnu pomoc v prípade sýrskej ofenzívy voči bašte povstalcov v Idlibe.citovala Maasa tlačová agentúra DPA.Šéf nemeckej diplomacie však vylúčil možnosť vojenskej účasti Bundeswehru pri reakcii na eventuálny chemický útok vládnych sýrskych jednotiek.vyhlásil Maas a dodal, že si šéf americkej diplomacie na základe doterajších vyjadrení uvedomuje nepravdepodobnosť udelenia takého mandátu Spolkovým snemom (Bundestagom).Spojené štáty požiadali v polovici septembra Nemecko o podporu v prípade, ak v Sýrii dôjde k chemickej ofenzíve, avšak predsedníčka koaličných sociálnych demokratov z SPD, Maasova stranícka kolegyňa Andrea Nahlesová to okamžite odmietla.Vzhľadom na odmietavý postoj frakcií opozičných strán je tak súhlas nemeckého parlamentu v tejto otázke krajne nepravdepodobný. Aj z právneho hľadiska by nasadenie vojakov Bundeswehru bolo veľmi kontroverzné, pretože by podľa expertov predstavovalo porušenie platnej nemeckej ústavy, ako aj medzinárodného práva.Ďalšími témami Maasových rokovaní vo Washingtone, kde sa mal stretnúť aj s Johnom Boltonom, prezidentovým poradcom pre národnú bezpečnosť, mali byť jadrová dohoda s Iránom, vzťahy s Ruskom a budúcnosť nemecko-amerických vzťahov.Hosť z Berlína cestoval do zámoria, aby tam slávnostne otvoril Rok Nemecka s viac ako tisíckou podujatí, ktoré by mali bez ohľadu na vládnu politiku posilniť kontakty medzi oboma krajinami.vyhlásil pred odletom z Berlína Maas. Súčasne poznamenal, že vzájomné priateľstvo sa nesmie vnímať ako samozrejmosť a že ho chcú aktívne propagovať.zdôraznil pred cestou nemecký minister zahraničných vecí.Len krátko pred Maasom navštívil Spojené štáty nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, ktorého v Bielom dome prekvapujúco prijal poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton.Predmetom ich rokovaní bol boj proti epidémiám a terorizmu s biologickými zbraňami.Ako uviedol Spahn pre DPA, obe strany sa zhodli na tom, že v tejto oblasti musia ešte užšie spolupracovať, aby sa v krízovom prípade dalo rýchlejšie reagovať.Iba v júni odhalili nemecké bezpečnostné zložky v Kolíne nad Rýnom Tunisana, ktorý pripravoval podľa známych poznatkov vyšetrovateľov útok s využitím prudko jedovatého ricínu. V čase zadržania mal 29-ročný muž kontakty so skupinou Islamský štát, ktorá ho zrejme podnecovala k teroristickej akcii.Spahn, ktorý odcestoval z Washingtonu približne v čase, keď tam pricestoval Maas, má s americkou stranou veľmi dobré kontakty - je priateľom veľvyslanca USA v Nemecku Richarda Grenella.