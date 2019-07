Maas: Nemecko spolupracuje na vyriešení iránskej krízy

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok v Paríži vyhlásil, že čo sa týka riešenia aktuálnej krízy v súvislosti s britským ropným tankerom, ktorý Irán v piatok zadržal v Hormuzskom prielive, Nemecko je v úzkom kontakte s ostatnými európskymi krajinami ako Francúzskom či Britániou. Informovala o tom agentúra DPA.," uviedol Maas a dodal, že v pondelok a počas víkendu sa o tejto téme zhováral so svojimi francúzskymi a britskými rezortnými kolegami.," povedal Maas. Podľa jeho slov je dôležité sa aj naďalej spoliehať na diplomatické riešenia. Štáty Perzského zálivu by mali už konečne rokovať o námornej bezpečnosti, zdôraznil." uzavrel svoje vyjadrenia Maas.Incident so zadržaním britskej lode prišiel po vyhrážkach Teheránu, že sa odplatí za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.Piatkové zadržanie tankera na najdôležitejšej námornej trase pre obchod s ropou vníma Západ ako závažnú eskaláciu po troch mesiacoch konfrontácie, pri ktorej sa Irán a USA už dostali na pokraj vojny. Británia v pondelok Irán vyzvala na okamžité prepustenie ropného tankera plávajúceho pod britskou vlajkou.