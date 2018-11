Macedónsko si predvolalo maďarského veľvyslanca v kauze Gruevského

Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť/Skopje 19. novembra (TASR) - Macedónske ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo veľvyslanca Maďarska v Skopje Lászlóa Duxa. Predvolanie súvisí s kauzou bývalého dlhoročného macedónskeho premiéra Nikolu Gruevského odsúdeného za korupciu, ktorý v Maďarsku požiadal u politický azyl. Informoval o tom spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na oficiálnu stránku rezortu macedónskej diplomacie.Štátny tajomník rezortu Viktor Dimovski odovzdal maďarskému diplomatovi protestnú nótu. Súčasne vyjadril nádej, že Maďarsko na základe dobrých vzájomných vzťahov, v zmysle európskych hodnôt a princípov právneho štátu odmietne Gruevského žiadosť o azyl.Dimovski ďalej vyjadril očakávanie, že Maďarsko Gruevského vydá Macedónsku, aby mohol nastúpiť výkon trestu, a aby mohli pokračovať ďalšie súdne procesy voči nemu.Gruevski oznámil prostredníctvom siete Facebook, že sa zdržiava v Maďarsku, kde žiada o politický azyl. Macedónske orgány vydali na neho zatykač, keďže nenastúpil do výkonu trestu v stanovenej lehote. Gruevski musel odovzdať svoj cestovný pas a nie je tak jasné, ako sa dostal do Maďarska.Nikolu Gruevského v máji tohto roku odsúdili v Macedónsku na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz, týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur v čase jeho pôsobenia na čele vlády. Súd mu v októbri nariadil nástup do výkonu trestu do 8. novembra. Expremiérovu žiadosť o odklad nástupu do výkonu trestu v súvislosti s plnením poslaneckých povinností odvolací súd 9. novembra zamietol.Gruevski sa opakovane označil za nevinného nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)