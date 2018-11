Macedónsky parlament bude debatovať o zmene názvu krajiny

Zoran Zaev, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 2. novembra (TASR) - Macedónska vláda predložila v piatok v parlamente návrh zmien ústavy, ktoré oficiálne premenujú krajinu na, a to na základe dohody dosiahnutej so susedným Gréckom. Informovala o tom agentúra AP.Macedónsky premiér Zoran Zaev oznámil, že debata o navrhovaných ústavných zmenách bude podľa očakávania trvať mesiac.Väčšina macedónskych zákonodarcov súhlasila s potrebou urobiť zmeny v ústave, medzi ktorými bude aj vyhlásenie, že krajina nemá žiadne územné nároky voči svojim susedom.Grécko argumentuje, že súčasný názov Macedónska naznačuje nároky na grécke územie a dedičstvo.Ak sa predbežná dohoda dosiahnutá v júni uplatní celá, Atény odvolajú svoje námietky proti vstupu Macedónska do NATO a proti začatiu rozhovorov o členstve balkánskej krajiny v Európskej únii.Za predpokladu, že macedónski zákonodarcovia schvália všetky navrhované ústavné zmeny, zíde sa grécky parlament a dohodu potvrdí v hlasovaní.