Macedónsky parlament podporil zmenu názvu krajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 20. októbra (TASR) - Macedónsky parlament odhlasoval v piatok neskoro večer začatie legislatívneho postupu, ktorého výsledkom má byť zmena oficiálneho názvu Macedónska v súlade s dohodou urovnávajúcou dlhoročný spor so susedným Gréckom. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.V prospech návrhu na príslušné zmeny v ústave hlasovalo všetkých 80 prítomných zákonodarcov, teda presne dve tretiny ich celkového počtu, čo je minimum požadované pri akejkoľvek novelizácii základného zákona.K podporovateľom zmeny názvu z vládnej koalície sa pridali aj viacerí poslanci nacionalistickej opozičnej strany VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty), ktorá je inak proti dohode s Gréckom. Zvyšní zástupcovia VMRO-DPMNE v parlamente hlasovanie bojkotovali.Samotnému hlasovaniu predchádzala chaotická rozprava, pričom zazneli obvinenia, že premiér Zoran Zaev sa pokúšal podplácať alebo vydierať opozičných poslancov v snahe získať ich hlasy. Zaev to prostredníctvom vyhlásenia poprel a pohrozil žalobami za ohováranie.Očakáva sa, že proces zapracovania zmeny názvu Macedónska do ústavy potrvá tri mesiace. Na záver bude potrebné ďalšie schválenie dvojtretinovou väčšinou v parlamente, čo je pravdepodobné ešte v januári.Zaev už dávnejšie vyhlásil, že v prípade neschválenia navrhovaných zmien bude iniciovať predčasné parlamentné voľby.Na základe júnovej dohody s Gréckom sa má doterajší oficiálny názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko. Cieľom tohto kroku je urovnať 27 rokov trvajúci spor medzi Skopje a Aténami, ktorý bol pre Macedóncov prekážkou v úsilí začleniť sa do NATO či EÚ.K zmene názvu sa mali občania Macedónska vyjadriť 30. septembra v nezáväznom referende. Hoci mali vo výsledkoch výraznú prevahu podporovatelia, vzhľadom na nízku účasť bolo hlasovanie vyhlásené za neplatné.