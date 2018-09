Macedónsky prezident vyzval voličov, aby odmietli zmenu názvu vlasti

Gjorge Ivanov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 28. septembra (TASR) - Macedónsky prezident Gjorge Ivanov naliehavo vyzval vo štvrtok macedónskych voličov, aby sa zdržali hlasovania v nedeľňajšom referende o zmene názvu svojej krajiny na "Republiku Severné Macedónsko". Informuje o tom agentúra AP.Ivanovove vyjadrenia na pôde Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku odzneli len niekoľko hodín pred skončením kampane na plebiscit a dodatočne prehĺbili rozkol s vládnymi sociálnymi demokratmi premiéra Zorana Zaeva. Tí výroky prezidenta označili za "deštruktívne".Konzervatívny macedónsky prezident uviedol, že zmena názvu krajiny, na ktorej sa Zaev dohodol s gréckou stranou, je "očividným porušením suverenity" krajiny.podotkol Ivanov.dodal.Dohoda o zmene názvu Macedónska rozdelila verejnú mienku v Macedónsku i Grécku. Odporcovia tvrdia, že druhej strane ponúka príliš veľa. Protestné zhromaždenie odporcov referenda, ktoré bolo naplánované na štvrtok v centre Skopje, podľa informácií macedónskej polície zrušili.Pre nedeľňajší plebiscit je rozhodujúca účasť. Výsledok bude platný jedine vtedy, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina 1,8 milióna oprávnených voličov. Prieskumy naznačujú, že výsledok referenda by mal byť v prospech zmeny názvu a tým aj ústavy, účasť však nemusí dosiahnuť požadovanú úroveň.Macedónsky parlament ratifikoval dohodu s Gréckom napriek tomu, že ju prezident odmietol podpísať. Po referende v prípade pozitívneho výsledku musia poslanci odhlasovať zmenu ústavy, aby mohla vstúpiť do platnosti zmena názvu krajiny. Posledným krokom k plnej implementácii dohody je jej ratifikácia gréckym parlamentom, v ktorom vládne ohľadom tejto otázky hlboký rozkol.