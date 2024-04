Machala za prenájom Budmerického kaštieľa zaplatil 100 eur. Privilegovanú cenu nedostal, tvrdí Šimkovičová 

Machala nemal žiadne privilégiá

O ozname ministerstvo nevedelo

30.4.2024 (SITA.sk) - Cena prenájmu priestorov v kaštieli v Budmericiach je stanovená na základe znaleckého posudku. Ministerstvo kultúry (MK) SR to uviedlo v reakcii na medializované informácie o prenájme kaštieľa generálnym tajomníkom služobného úradu rezortu Lukášom Machalom Doplnilo, že predmetný posudok bol vypracovaný v marci 2023 a schválila ho vtedajšia ministerka kultúry Natália Milanová hnutie Slovensko ). Portál Aktuality pred niekoľkými dňami priniesol informáciu, že Machala v danom kaštieli oslavoval 50. narodeniny a sálu si mal podľa medializovaných informácií prenajať na dva dni za 100 eur.„Cena za prenájom priestorov kaštieľa v Budmericiach na základe tohto cenníka pri prepočítaní na meter štvorcový vychádza na sumu 0,20 eura. Presne za túto cenníkovú cenu dostal generálny tajomník úradu priestor do prenájmu. Lukáš Machala si prenajal 113 metrovú rokovaciu sálu. Pri cenníkovej cene 0,20 eura na meter štvorcový to činí celkových 98,78 eura. Túto sumu ministerstvo zaokrúhlilo na 100 eur,“ uviedol rezort kultúry. Ministerstvo vo svojom stanovisku zdôraznilo, že Machala nemal žiadne privilégiá a okrem toho si objednal a uhradil i ďalšie položky, konkrétne ubytovanie pre desať ľudí.Rezort kultúry tiež dementoval informáciu o tom, že Machala si kaštieľ prenajal na dva dni.„L. Machala nenechal uzavrieť kaštieľ na dva dni. Priestor využil od piatku 16:00 do soboty 11:30. Nijakým spôsobom neobmedzoval návštevníkov kaštieľa a pozemkov,“ uviedlo ministerstvo. Pozastavilo sa aj nad medializovanou informáciou o tom, že v minulosti, keď sa v kaštieli zvykli konať aj svadobné obrady, bola za jeden účtovaná suma 400 eur.„Na MK SR nemáme žiadnu vedomosť a ani vysvetlenie, na základe čoho vyrúbili Budmerice takúto sumu. Na MK “SR nikto nedostal akúkoľvek zmluvu od Budmeríc za prenájom na svadbu k nahliadnutiu,“ tvrdí MK SR a avizuje, že sa tým mieni zaoberať, a to vzhľadom na to, že okrem cenníka, ktorý schválila Milanová, neevidujú žiadny iný, podľa ktorého by sa malo či mohlo účtovať za prenájom kaštieľa. Zverejnená suma 400 eur podľa ministerstva s týmto cenníkom nekorešponduje.„Ministerstvo kultúry ani generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala nevydali žiaden pokyn zamestnancom kaštieľa, aby zavádzali verejnosť o dôvodoch uzavretia časti kaštieľa. Oznam, o ktorom informoval portál Aktuality nikto zo zúčastnených na súkromnej akcii, ktorej sa týkal, nevidel a nikto z vedenia ministerstva kultúry si nebol žiadneho takéhoto oznamu vedomý,“ deklarovalo MK SR na margo oznamu, podľa ktorého malo v kaštieli rokovať vedenie ministerstva.Rezort v stanovisku uviedol dve možnosti, jednou je podľa neho to, že oznam v dobrej viere vytvoril niekto zo zamestnancov, no neuvedomil si dôsledky. Druhú možnosť vidí MK SR v tom, že oznam niekto poskytol médiám ako cielenú provokáciu. Rezort kultúry pripomenul, že pred časom zverejnili audit z kaštieľa v Budmericiach. Jeho výsledky označuje ministerstvo za znepokojivé a prekvapivé.„Zjednodušene povedané, obec Budmerice a obecný podnik v kaštieli Budmerice pochybne hospodárili,“ tvrdí MK SR. Domnieva sa tiež, že vedenie obce zrejme nie je spokojné s tým, že sa ministerstvo zaujíma o svoj majetok.„Dostali sme rôzne formy reakcií vedenia obce aj miestnych obyvateľov. Niekto napríklad v Budmericiach rozšíril klebetu, že ministerka kultúry si chce kaštieľ sprivatizovať,“ uviedlo.