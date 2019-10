Machunka: Spomalenie ekonomiky môže zvýšiť nezamestnanosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. októbra (TASR) - Je veľmi pravdepodobné, že spomalenie ekonomiky, spolu s vysokými mzdovými nákladmi (sociálny balíček - rekreačné poukazy a ich rozšírenie, príplatky, minimálna mzda, športové poukazy či zrovnoprávnenie výmery dovolenky) nielenže zníži objem výroby vo fabrikách, ale spôsobí nárast nezamestnanosti. Uviedol to v utorok na brífingu viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka, za účasti členov prezídia AZZZ SR Emila Macha a Igora Pramuka.priblížil Machunka. Výrazný dosah bude to bude podľa neho mať predovšetkým na malé a stredné podniky, ako aj firmy, ktoré nie sú v takej dobrej ekonomickej kondícii, najmä v ekonomických slabých regiónoch s vyššou nezamestnanosťou.Návrh štátneho rozpočtu na rok 2020 má podľa Machunku najmenšiu politickú podporu.podčiarkol Machunka.Podľa Macha, predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), sa agropotravinársky sektor v programovom vyhlásení vlády SR uvádza ako strategické odvetvie.doplnil Macho.AZZZ SR problém vidí podľa Pramuka aj v dofinancovaní zdravotníctva.dodal Igor Pramuk, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska.Vláda schválila v pondelok (14. 10.) návrh rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v budúcom roku by mal byť 0,49 % HDP. Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p. b.) HDP v budúcom roku a na konci horizontu by mal byť na úrovni 44,8 % HDP.