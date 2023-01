Mackova strana hľadá partnerov na spoluprácu. Dzurindov projekt je skôr zbožné želanie a neurčitá idea, myslí si

Nicholsonová i Dzurinda ich odmietli

Neistá budúcnosť pôvodnej štvorkoalície

Bez zástupcov Maďarov a KDH to nepôjde

O ich stratégii rozhodne termín volieb

Macko: Projekt Dzurindu je zbožným želaním

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana Občianski demokrati Slovenska (ODS) má záujem vytvoriť spolu s ďalšími stranami veľký demokratický blok, ktorý by mal potenciál vyhrať voľby.Ako povedal predseda ODS a bývalý generál Ozbrojených síl SR Pavel Macko pre agentúru SITA, absolvoval už viaceré rokovania, no konkrétne výsledky pre nezáujem zo strany iných politických subjektov zatiaľ chýbajú.„Sme radi, že naše heslo „Ani jeden demokratický hlas nesmie prepadnúť“ z nášho kongresu 26. novembra 2022 si komunikačne osvojili viacerí politickí partneri. Žiaľ, v ich prípade zostalo len u všeobecnej komunikácie, praktické a ústretové kroky z ich strany chýbajú,“ poznamenal Macko.Strana ODS už rokovala napríklad s tímom Lucie Ďuriš Nicholsonovej , s expremiérom Mikulášom Dzurindom a ďalšími skupinami ľudí, ktorí chcú vstúpiť do politiky. Zatiaľ ODS odmietli. Macko však hovorí, že ponuka napriek tomu trvá.„S tímom Lucie Ďuriš-Nicholsonovej sme mali intenzívne rokovania a ponúkli sme jej prakticky polovicu strany. Nakoniec sa rozhodla ísť samostatne a zbierať podpisy pre vlastnú stranu,“ uviedol Macko. ODS toto rozhodnutie rešpektuje a v strane sú pripravení kedykoľvek začať znova rokovať o spolupráci bez ohľadu na výsledky zberu podpisov.Neúspešné boli zatiaľ aj rokovania s Dzurindom. „Pán Dzurinda sa rozhodol, že svoj projekt postaví na báze strany Spolu . O ďalšom vývoji tohto projektu veľa nevieme a k spolupráci sme zatiaľ neboli pozvaní. Je to škoda, lebo pán Dzurinda zatiaľ len povedal, že má nejaké všeobecné desatoro a nejakých mladých ľudí,“ poznamenal Macko.ODS mala podľa Macka ponuku od strany Sloboda a Solidarita (SaS) , aby kandidovali na kandidátke ich strany. Vzhľadom na aktuálny politický vývoj a časovú obmedzenosť ponuky SaS k dohode nedošlo. V komunálnych voľbách ODS postupovala spoločne v rámci štvorkoalície menších demokratických strán - Demokratická strana , ODS, Spolu a Šanca Po vyhodnotení komunálnych volieb sa dohodli, že budú spoločne ako štvorkoalícia postupovať aj v parlamentných voľbách a vytvoria jadro budúceho spájania demokratických síl.„Nedávno nám predseda Spolu Miroslav Kollár oznámil, že spoluprácou pána Dzurindu so Spolu táto dohoda de facto padá a že zvyšné tri strany budú možno pozvané k spolupráci s Dzurindovým projektom. Rešpektujeme to a zariadime sa podľa toho,“ skonštatoval Macko. S Demokratickou stranou a stranou Šanca sa predbežne dohodli, že budú pokračovať aj naďalej v tesnej spolupráci.Macko hovorí, že ODS má podstatne širší a kvalitnejší politický program ako mnohé iné strany, vrátane vládnych, a čoskoro ho predstavia verejnosti. Zdôrazňuje, že ODS je plne etablovaná strana s prepracovanými stanovami, straníckymi štruktúrami, internými predpismi a dynamicky rastúcou členskou základňou.Je si však vedomý aj ich nevýhody v tom, že nemajú dostatočné finančné zdroje a doteraz ešte vôbec nepropagovali stranu ani program. „Sme si rovnako vedomí, že na Slovensku asi nebude možné zostaviť demokratickú proeurópsku vládu bez účasti Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a zástupcov maďarskej komunity. Preto chceme s nimi rokovať čo najskôr,“ doplnil Macko.V strane sú otvorení všetkým variantom spolupráce, teda možnosti, že ešte neexistujúce subjekty a skupiny by vstúpili a integrovali sa s ODS, alebo že by vytvorili s viacerými subjektmi spoločnú volebnú stranu po vzore niekdajšej SDK.Sú pripravení aj kandidovať ako strana na kandidátke iného subjektu, ak pred uzavretím kandidátskych listín nebudú mať dostatočné preferencie, ktoré by garantovali úspech ich samostatnej účasti vo voľbách.Ďalší postup ODS bude závisieť od toho, kedy budú voľby. „Ak budú voľby do júna, budeme hľadať partnera, ktorý by nás zobral na kandidátku. Pokiaľ budú voľby až v septembri, sme pripravení okamžite začať našu samostatnú propagáciu strany, programu a jeho nositeľov. Súčasne budeme otvorení všetkým možnostiam spolupráce,“ povedal Macko.O tom, či pôjdu samostatne, alebo na kandidátke iného subjektu, rozhodnú na základe výsledkov prvej fázy svojej kampane.„Tento víkend máme zásadné rokovanie o ďalšej stratégii strany a podľa jeho výsledkov zvolíme konkrétny postup,“ povedal Macko.Šéf ODS sa domnieva, že recyklácia súčasných politikov do rôznych nových projektov nemusí stačiť. Do politiky chce preto priniesť nový vietor aj nových ľudí.„Projekt pána Dzurindu je zatiaľ skôr zbožné želanie a neurčitá idea, ktorá sa zrejme spolieha aj na príchod recyklovaných politikov zo skrachovanej vládnej koalície. Určite majú veľkú šancu na to, aby sa taký subjekt, ak sa vôbec sformuje, dostal do parlamentu,“ povedal Macko.Na víťazstvo demokratických síl vo voľbách to však podľa neho nemusí stačiť, ak sa berú do úvahy súčasné preferencie aj strán rozpadnutej koalície.