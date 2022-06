Macron a jeho koalícia si podľa projekcií udrží v parlamente väčšinu, o niekoľko kresiel však zrejme príde

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Centristická koalícia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona podľa projekcií po nedeľňajšom prvom kole parlamentných volieb si v Národnom zhromaždení udrží majoritu. Pravdepodobne však obsadí podstatne menej kresiel ako pred piatimi rokmi.Projekcie založené na čiastočných volebných výsledkoch ukázali, že na celoštátnej úrovni Macronova koalícia získala 25 až 26 percent hlasov čiže rovnako ako nová ľavicová koalícia. Odhaduje sa však, že kandidáti Macronovho bloku zvíťazia vo väčšom počte obvodov v druhom kole volieb, ktoré bude 19. júna.Po májovom opätovnom zvolení Macrona na post prezidenta sa jeho centristická koalícia snažila získať úplnú väčšinu v parlamente, ktorá by jej umožnila realizovať volebné sľuby, vrátane redukcie daní a zvýšenia vekovej hranice odchodu do dôchodku zo 62 na 65 rokov.Nedeľňajšie projekcie však ukázali, že pre Macronov blok by mohlo byť ťažké získať viac ako polovicu kresiel v Národnom zhromaždení. Hoci pred piatimi rokmi obsadil 361 kresiel, podľa prieskumov by teraz mohol získať 255 až 300 kresiel. Ľavicová koalícia, ktorú vedie Jean-Luc Mélenchon, by v parlamente mohla mať viac ako 200 poslancov.