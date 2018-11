Macron a Merkelová sa zhodli na spoločnom postupe v európskej politike

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová sa v nedeľu zhodli na spoločnom postupe vo viacerých oblastiach európskej politiky, uviedla agentúra DPA. Macron navštívil Nemecko v nedeľu pri príležitosti spomienkových slávností na obete vojny.povedal francúzsky prezident v prejave v nemeckom parlamente. Krajinu vyzval, aby v časoch narastajúceho nacionalizmu podporila európsky projekt.Na spoločnej tlačovej konferencii Merkelová zdôraznila význam francúzsko-nemeckého priateľstva v časoch, keď Európaa vyžaduje si skutočné riešenie situácie.Macron a Merkelová chcú v polovici decembra predstaviť návrh spoločného rozpočtu eurozóny, ktorý by mal lepšie chrániť celistvosť štátov používajúcich spoločnú európsku menu.Nemecko a Francúzsko sa na základe dokumentu, do ktorého mali možnosť redaktori DPA nahliadnuť, už v piatok dohodli na návrhu na spoločný rozpočet pre členské štáty eurozóny v rámci celkového rozpočtu Európskej únie.Macron už skôr v nedeľu v Berlíne vyzval mladých ľudí do boja za mierumilovnú a otvorenú Európu a zúčastnil sa podujatiach zorganizovaných s cieľom uctiť si pamiatku padlých vo vojnách.Osemnásty november je v Nemecku celoštátnym Dňom národného smútku za padlých v prvej svetovej vojne. Nemci si však v tento deň pripomínajú aj obete všetkých vojnových konfliktov.