Macron a Tusk údajne budú hovoriť o potenciálnej povojnovej mierovej misii na Ukrajine

11.12.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude vo štvrtok vo Varšave rokovať s poľským premiérom Donaldom Tuskom o nasadení povojnových mierových síl na Ukrajine. Uviedol to pre portál Politico európsky diplomat a francúzsky predstaviteľ.„Je to pravda,“ odpovedal európsky diplomat na otázku v súvislosti so správou poľského denníka Rzeczpospolita, podľa ktorej obe krajiny rokujú o potenciálnom vytvorení mierovej misie. Nasadených by v nej malo byť 40-tisíc zahraničných vojakov. Diplomat však nešpecifikoval, z ktorých krajín by vojaci mohli pochádzať.Vysokopostavený poľský predstaviteľ však vyjadril prekvapenie nad údajnou Macronovou iniciatívou. „Toto nie je formát, ktorý by nám umožnil prijať takéto rozhodnutie,“ uviedol. Dodal, že o mierových misiách by sa malo rozhodovať v rámci Organizácie Spojených národov alebo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, a nie na bilaterálnych rokovaniach s francúzskym prezidentom.