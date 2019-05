Macron chce v EP širšiu koalíciu, než majú iba ľudovci a socialisti

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron túži po "širšej koalícii" v Európskom parlamente (EP), než je súčasná väčšina zložená z európskych ľudovcov a socialistov, pričom táto nová koalícia by podporila realizáciu "ambiciózneho európskeho projektu". Uviedol to v stredu belgický denník Le Soir, ktorému Macron poskytol rozhovor.Le Soir vyspovedal Macrona v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa v krajinách EÚ uskutočnia od 23. do 26. mája.uviedol Macron s odkazom na premiérov Belgicka, Holandska a Portugalska.Prví dvaja (Michel a Rutte) patria do rodiny európskych liberálov, ku ktorým má blízko Macronovo hnutie Republika vpred! (LREM).Francúzsky prezident zdôraznil, že nadišla chvíľa obnoviť ambiciózny európsky projekt v zlomovom čase pre svet, keď Európania potrebujú vedieť, ako ubránia svoju históriu a budúcnosť pred Spojenými štátmi a Čínou.odkázal Macron členským krajinám EÚ.Podľa jeho slov treba zabrániť situácii, keď po eurovoľbách žiadna koalícia nebude schopná vytvoriť väčšinu v EP, aj preto chce spolu so sociálnymi demokratmi, časťou konzervatívneho kresťanského tábora a so Zelenými pracovať na vytvorení takej koalície, ktorej sa podarí dosiahnuť potrebnú väčšinu.Macron sa pre Le Soir vyjadril aj k procesu voľby budúcich predsedov Európskej komisie a Európskej rady. Zdôraznil, že po eurovoľbách bude potrebné dosiahnuť konsenzus medzi národnými lídrami EÚ.Zároveň potvrdil, že vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, svojho francúzskeho krajana, vníma ako jedného z kandidátov, "ktorí majú vynikajúce kvality" a ktorí môžu obsadiť vysoké funkcie v euroinštitúciách. Rovnako sa vyjadril aj na dresu belgického premiéra Charlesa Michela.