Macron dúfa, že práve jeho stretnutie s Putinom pomôže zabrániť vojnovému konfliktu na Ukrajine

Cesta do Moskvy a Kyjeva

Pri hraniciach sú desaťtisíce vojakov

7.2.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron si myslí, že dohoda zameraná na vyhnutie sa úplnej vojne na Ukrajine, je možná. Povedal to týždenník Journal du Dimanche, pričom tiež uviedol, že Rusko má právo vzniesť svoje bezpečnostné obavy.Cieľom Moskvy podľa neho „nie je Ukrajina, ale objasnenie pravidiel... s NATO a EÚ“. Zároveň zdôraznil, že o suverenite Ukrajiny sa nediskutuje, a vyzval na „novú rovnováhu“ na ochranu európskych štátov rešpektujúc Rusko. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Macron sa v pondelok v Moskve stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ako uviedol, dúfa, že dialóg s ruským prezidentom postačí na zabránenie vojenskému konfliktu a Putin bude otvorený diskusii o širších otázkach.Francúzsky prezident po pondelkovej návšteve Moskvy v utorok pocestuje do ukrajinského Kyjeva. Jeho cesty sa uskutočnia v koordinácii so spojencami v Nemecku a USA.Rusko zhromaždilo pri hranici s Ukrajinou desaťtisíce vojakov, ale popiera plány na inváziu, z ktorej majú obavy štáty na Západe.Moskva predložila Západu sériu bezpečnostných požiadaviek, medzi nimi vylúčenie členstva Ukrajiny v NATO, ktoré však on odmietol a navrhol na prerokovanie iné oblasti.