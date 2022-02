Macron môže v Európe podľa europoslancov nahradiť Merkelovú, s Putinom jednal na vlastnú päsť

Macron je politicky najvýraznejšia osobnosť

Mal by nahradiť Merkelovú

Macron jednal s Putinom na vlastnú päsť

20.2.2022 - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa ako jeden z prvých lídrov Európskej únie vybral do Moskvy diskutovať s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom.Podľa slovenských poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorých oslovila agentúra SITA, je Macron osobou, ktorá môže v Európe nahradiť silnú pozíciu bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Podľa niektorých však v Moskve jednal na vlastnú päsť a prekročil svoje právomoci.Peter Pollák (OĽaNO) vníma pozitívne, že Macron ako zástupca predsedajúcej krajiny EÚ vyvíjal a vyvíja diplomatické úsilie na deeskaláciu napätia medzi Ukrajinou a Ruskom. Konštatuje však, že neprítomnosť nemeckej exkancelárky Merkelovej je v celej záležitosti citeľná.Europoslanec Michal Wiezik (PS/RE) povedal, že Macron momentálne predstavuje politicky najvýraznejšiu európsku osobnosť, je preto legitímne o ňom hovoriť ako o nástupcovi Angely Merkelovej. „Myslím, že bude dôležité oddeliť aktuálnu prezidentskú kampaň vo Francúzsku od jeho pôsobenia na celoeurópskej politickej úrovni, aj v kontexte francúzskeho predsedníctva,“ doplnil.Eugen Jurzyca (SaS/ECR) verí, že Macron má diplomatický potenciál stať sa po Merkelovej tvárou EÚ. Dodáva, že Francúzsko si z ekonomického hľadiska nemôže dovoliť investovať do riešenia problémov toľko, ako Nemecko.Poslanec EP Ivan Štefanec (KDH/EPP) nepochybuje o tom, že miesto Merkelovej by mal prevziať práve francúzsky prezident. A to najmä z dôvodu, že Rusko využíva prechodné mocenské vákuum na poste nemeckého kancelára, keďže Olaf Scholz nastúpil len nedávno. „Macron je skúsený politik reprezentujúci mierové a integračné snahy EÚ,“ vyhlásil.Podpredseda EP Michal Šimečka (PS/RE) vníma francúzskeho prezidenta už od nástupu do funkcie ako človeka, ktorý je výrazný na medzinárodnom poli a chce v európskej politike zanechať nezmazateľnú stopu. „Pre celú Európu by bolo ideálne, keby svoj mandát podobne poňal aj nemecký kancelár. Ich tandem by mal potenciál vplyv Angely Merkelovej nielen zastúpiť, ale aj využiť na posunutie spoločného európskeho projektu dopredu,“ vyhlásil.Miriam Lexmann (KDH/EPP) tvrdí, že diskusia EÚ s Kremľom musí byť principiálna, jednotná a mala by rešpektovať ukrajinskú suverenitu a teritoriálnu integritu. Konštatuje ale, že nie všetky Macronove tvrdenia tomu nenasvedčovali.Podľa Vladimíra Bilčíka (Spolu/EPP) jednal Macron v komunikácii s Putinom na vlastnú päsť a vidí problém aj v tom, že ústupky, ktoré ruskému prezidentovi ponúkal, neboli dohodnuté s kľúčovými spojencami.Róbert Hajšel (Smer-SD/S/D) sa domnieva, že Merkelovú dokáže plnohodnotne nahradiť Olaf Scholz. „Pre mňa je nádejou, že najvyšší predstavitelia oboch najsilnejších štátov EÚ sa snažia dosiahnuť mierové urovnanie konfliktu a neváhajú kvôli tomu otvorene rokovať s ruským prezidentom,“ uzavrel europoslanec.