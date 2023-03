Macron napriek protestom tlačí na dôchodkovú reformu a nevylúčil, že využije svoju špeciálnu právomoc

Hrozba pre sociálny model

Centristická aliancia bez väčšiny

10.3.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v liste adresovanom odborovým zväzom, ktorý zverejnili v piatok, trval na potrebe zvýšiť vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, aby bol francúzsky dôchodkový systém v nasledujúcich rokoch finančne udržateľný.Tento krok prichádza po tom, ako viac než milión demonštrantov tento týždeň pochodovalo v mestách a obciach po celom Francúzsku, a rušňovodiči, smetiari, pracovníci komunálnych služieb a ďalší na znak nesúhlasu s plánom centristickej vlády vstúpili do štrajku.Návrh zákona zahŕňa postupné zvýšenie minimálneho veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov a urýchľuje plánované opatrenie, podľa ktorého ľudia musia mať odpracovaných aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok.Vláda argumentuje, že zmeny sú navrhnuté tak, aby udržali dôchodkový systém finančne nad vodou. Odbory to vidia ako širšiu hrozbu pre sociálny model Francúzska.Ak návrh zákona schváli Senát, bude budúci týždeň pokračovať v ceste zložitým francúzskym legislatívnym procesom.Macronova centristická aliancia má najviac kresiel v Národnom zhromaždení, no v minuloročných parlamentných voľbách stratila väčšinu, takže výsledok hlasovania v dolnej komore parlamentu je ťažko predvídateľný.Macron v piatok nevylúčil, že po skončení rozpravy v Senáte využije špeciálnu ústavnú právomoc na presadenie zákona v parlamente bez hlasovania.