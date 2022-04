Macron ostro skritizoval Le Penovú za väzby na Rusko. Závisíte na pánovi Putinovi, vyhlásil

Dlh by Le Penovej zviazal ruky

Rastúce ceny a imigrácia

Výsledok zrejme bude tesný

Za Macrona loboval aj Navaľnyj

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas televíznej debaty pred nadchádzajúcim druhým kolom prezidentských volieb ostro skritizoval jeho konkurentku, krajne pravicovú líderku Marine Le Penovú za jej väzby na Rusko. Zdôraznil pritom 9-miliónovú pôžičku jej strany, ktorú v roku 2014 dostala od Prvej česko-ruskej banky.Dlh by jej v prípade víťazstva podľa neho zviazal ruky pri rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Ste závislá na ruskej moci a závisíte na pánovi Putinovi,“ vyjadril sa Macron. Prezident svoju protiimigračnú oponentku tiež napríklad skritizoval za jej plány zakázať moslimkám vo Francúzsku nosiť pokrývky hlavy na verejnosti, čo by podľa neho vyvolalo „občiansku vojnu“, a spochybnil aj jej porozumenie ekonomickým údajom.Le Penová sa snažila apelovať na voličov, ktorí majú problémy s rastúcimi cenami. Povedala, že zníženie životných nákladov by bolo jej prioritou, ak by ju zvolili za prvú francúzsku prezidentku, a vykreslila sa ako kandidátka pre voličov, ktorí nedokážu vyžiť.Macronovo úradovanie podľa nej zanechalo Francúzsko rozdelené. Spomenula pritom protestné hnutie žltých viest, ktoré protestmi proti jeho hospodárskej politike potrápilo Macronovu vládu pred začiatkom pandémie COVID-19. Politička tiež okrem iného prezentovala svoj postoj k boju proti zločinu a „anarchickej a masívnej imigrácii“.Politikov, ktorí proti sebe stáli aj vo voľbách v roku 2017, čaká druhé kolo hlasovania v nedeľu. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že proeurópsky centrista Macron získava značný náskok pred Le Penovou. Očakáva sa však, že výsledok bude tesnejší ako pred piatimi rokmi.Obaja kandidáti sa snažia získať voličov, ktorí ich nepodporili v prvom kole z 10. apríla. Mnohí Francúzi, najmä podporovatelia ľavice, pritom ešte nevedia, či vôbec pôjdu voliť.Len niekoľko hodín pred stredajšou debatou vstúpil do prezidentskej kampane vo Francúzsku aj väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj. Ten tiež spomenul pôžičku Le Penovej strany a vyzval voličov, aby podporili Macrona, pretože politička má príliš úzke väzby na Rusko.