Macron: Protesty žltých viest boli veľmi prospešné

Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 19. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron je presvedčený, že protesty žltých viest, ktoré otriasali Francúzskom od vlaňajška, boli preňho prospešné, lebo ho donútili lepšie počúvať a komunikovať. Macron to povedal v rozhovore pre časopis Time, zverejnenom vo štvrtok.Protesty žltých viest (gilets jaunes), ktoré často skĺzli do násilných zrážok s políciou, prepukli vlani v novembri. Demonštranti vtedy obviňovali Macrona z chladu a nevnímania potrieb bežných Francúzov, pripomenula tlačová agentúra AFP.Macron má teraz za sebou dva roky z päťročného funkčného obdobia a ako sám povedal, dúfa, že v nasledujúcej fáze prezidentského úradu sa bude sústreďovať na svoju ambicióznu víziu reformovať nielen Francúzsko, ale aj Európsku úniu.uviedol pre magazín Time v rozhovore Macron, ktorý dominuje aj na titulnej stránke.Priznal, že vďaka protestom si uvedomil, že musí mať menší odstup od bežného života ľudí.povedal francúzsky líder pre článok s titulkomdodal.zdôraznil Macron a doplnil, že jeho netrpezlivosť súvisela so samotným systémom Francúzska.uviedol.Analytici tvrdia, že Macron má nateraz zrejme za sebou tie najhoršie protesty žltých viest, ktoré sa síce stále konajú každý víkend, ale už nie v takej sile, ako pred šiestimi mesiacmi.Stále však musí pozorne sledovať svoju popularitu a mocné francúzske odbory, keďže sa doma snaží zavádzať reformy. Minulý týždeň v piatok zažilo parížske metro najhorší štrajk za posledné roky a konal sa proti plánovaným zmenám v dôchodkovom systéme.Macron hrá aktívnu úlohu aj na medzinárodnej scéne, hoci jeho snahy upokojiť spor okolo iránskej jadrovej dohody a takisto priniesť mier na Ukrajinu vyjdú možno nazmar.Macron podľa magazínu Time povedal, že v súčasnosti sa nachádza v, teda v období medzi zavádzaním reforiem a viditeľnými výsledkami.uviedol Macron.