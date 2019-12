Macron sa vzdá prezidentského dôchodku

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 23. decembra (TASR) - S cieľom presvedčiť demonštrantov o svojej dôchodkovej reforme sa francúzsky prezident Emmanuel Macron mieni po svojom odchode z funkcie vzdať príjmu v celkovej výške takmer 20.000 eur mesačne. Napísal to v nedeľu nemecký spravodajský magazín Der Spiegel.Jeho úrad oznámil, že hlava štátu chce ísť dobrým príkladom a nebude poberať dôchodok vo výške 6000 eur mesačne, ktorý prislúcha bývalým prezidentom. Navyše sa zriekne aj celoživotného miesta v ústavnej rade, za ktoré by poberal mesačný príspevok 13.500 eur.Dôchodková reforma je pilierom politiky Macrona, ktorý chce zjednotiť komplikovaný systém so 42 rôznymi úpravami a znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov. Macron považuje tento systém za nespravodlivý a príliš drahý.Vek odchodu do dôchodku a dôchodkové dávky sa v súčasnosti líšia. Napríklad zamestnanci železníc môžu odísť do dôchodku oveľa skôr ako ostatní zamestnanci. Zákonný vek odchodu do dôchodku je momentálne 62 rokov. Macron chce zaviesť dôchodkové body, ktoré by sa mali vzťahovať rovnako na všetkých občanov Francúzska — výnimky by boli zrušené.Proti týmto plánom sa však zdvihol veľký odpor. Štrajky zamestnancov železníc trvajúce dva a pol týždňa viedli vo Francúzsku k značným problémom v doprave. Krátko pred vianočnými sviatkami vyzval Macron na prerušenie štrajku. Jeho výzva sa však zrejme nenaplní, pretože niekoľko odborových zväzov chce v protestoch pokračovať. Francúzske železnice oznámili, že 23. a 24. decembra bude zrušených šesť z desiatich expresných vlakov TGV a vlakov Intercity.