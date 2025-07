Macron telefonoval s Putinom, ruský vodca z vojny na Ukrajine obvinil Západ a žiada územia

1.7.2025 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok v prvom telefonickom rozhovore s Vladimirom Putinom po viac ako dvoch rokoch vyzval ruského vodcu, aby sa „čo najskôr“ dohodol na prímerí na Ukrajine. Uviedol to Elyzejský palác.Rozhovor trvali viac ako dve hodiny a obaja sa dohodli, že v budúcnosti uskutočnia viac diskusii o Ukrajine a Iráne, informoval francúzsky prezidentský úrad.Vo vyhlásení Kremľa sa uvádza, že Putin „pripomenul (Macronovi), že ukrajinský konflikt je priamym dôsledkom politiky západných štátov“. Podľa Putina západné štáty „dlhé roky ignorovali bezpečnostné záujmy Ruska“ a „vytvorili protiruské predmostie na Ukrajine“. Kremeľ uviedol, že podľa ruského vodcu akákoľvek mierová dohoda by mala „zabezpečovať odstránenie základných príčin ukrajinskej krízy a mala by byť založená na nových územných realitách“.