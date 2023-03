Macron v liste vysvetľoval, prečo sa rozhodol prinútiť Francúzov pracovať o niečo dlhšie

Potýčky ľudí s políciou

O návrhu debatuje Senát

11.3.2023 (SITA.sk) - Oponenti plánovanej francúzskej dôchodkovej reformy protestovali proti nej aj v sobotu. Protesty vo Francúzsku boli už druhým kolom demonštrácií za štyri dni a siedmym kolom od januára.V utorok sa na protestoch naprieč krajinou zišlo viac ako milión ľudí, v sobotu však bola účasť na podujatiach vo viacerých mestách, vrátane Nice a Paríža, menšia. Polícia uviedla, že v Paríži bolo 48-tisíc demonštrantov a ministerstvo vnútra zas povedalo, že v celom Francúzsku protestovalo 368-tisíc ľudí.V Paríži menej ako dve hodiny po začiatku pochodu vznikli aj potýčky s políciou, keď sa policajti pokúsili oddeliť problémových účastníkov od zvyšku davu. Výtržníci v čiernom sa pravidelne zúčastňujú na protestoch a zvyčajne ničia napríklad výklady obchodov. Polícia zadržala 30 ľudí.Lídri odborových zväzov vyzvali prezidenta Emmanuela Macrona na stretnutie, ten to však odmietol. Podľa Philippa Martineza z ľavicového zväzu CGT to len viac podporilo rozhodnutie demonštrantov, keďže to vyvolalo viac hnevu a urazilo ich to.Macron namiesto toho odborom napísal list. V ňom uviedol, že sa rozhodol „prinútiť Francúzov pracovať o niečo dlhšie", pretože iné možnosti by zahŕňali „zníženie dôchodkov, zvyšovanie daní alebo nechať naše deti a vnúčatá niesť finančnú záťaž".Návrh zákona, o ktorom v súčasnosti debatuje Senát, zahŕňa postupné zvýšenie minimálneho veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov a urýchľuje plánované opatrenie, podľa ktorého ľudia musia mať odpracovaných aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok. Podľa prieskumov verejnej mienky je proti reforme väčšina ľudí.Vláda argumentuje, že zmeny sú navrhnuté tak, aby udržali dôchodkový systém finančne nad vodou. Odbory to vidia ako širšiu hrozbu pre sociálny model Francúzska.