Macron vycestuje do Rumunska a Moldavska, zamieri si to na vojenskú základňu a bude riešiť dopady vojny

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok cestuje do Rumunska, kde má viesť bilaterálne rokovania a stretnúť sa s francúzskymi vojakmi, ktorí sú súčasťou reakcie NATO na ruskú inváziu na Ukrajinu.Macron má navštíviť prístavné mesto Konstanca a neďalekú leteckú základňu Mihail Kogalniceanu, kde sa stretne so spojeneckými vojakmi.Francúzsko do Rumunska vyslalo zhruba 500 vojakov a je kľúčovým hráčom v krokoch Severoatlantickej aliancie na posilnenie východného krídla NATO po tom, ako Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu.V máji Francúzsko v Rumunsku umiestnilo systém protivzdušnej obrany, ktorý podľa NATO dokáže zaručiť bezpečnosť síl pôsobiacich v oblasti. Na leteckej základni sa Macron v stredu ráno stretne s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom.Hovorkyňa francúzskej vlády Olivia Grégoireová návštevu označila za veľmi dôležitú. Očakáva sa, že Macron sa bude zaoberať následkami vojny na Ukrajine od prílevu utečencov po rast cien energií a narušenia trhov s obilninami.Francúzsky prezident bude zároveň diskutovať o žiadostiach Ukrajiny a Moldavska o prijatie za členov Európskej únie, uviedla hovorkyňa.Po návšteve Rumunska Macron pocestuje do moldavského hlavného mesta Kišiňov, kde sa stretne s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou