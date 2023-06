Macron vyzval na väčšiu nezávislosť Európy v protivzdušnej obrane, nemali by sme sa tak spoliehať na USA

Presun produkcie na kontinent

Otvorená kritika voči projektu

Európa chrániaca Európu

20.6.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval európske štáty, aby sa snažili o viac nezávislosti v protivzdušnej obrane. Zároveň sa vyslovil proti prílišnému spoliehaniu sa na USA. Ide o dlhodobo spornú otázku, ktorá nadobudla novú naliehavosť vzhľadom na ruskú vojnu na Ukrajine.Na vytvorenie vlastnej európskej stratégie ochrany vzdušného priestoru Macron vyzval v záverečnom prejave na pondelkovej konferencii ministrov obrany a ďalších zástupcov 20 európskych krajín v Paríži.Jednodňové stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti leteckého salónu v Paríži. Zúčastnili sa na ňom napríklad Nemecko, Veľká Británia, Švédsko ale aj susedia Ukrajiny, a to Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.Na rokovaní boli aj zástupcovia Severoatlantickej aliancie Európskej únie. Francúzsky prezident na podujatí presadzoval, aby európske zbrojovky vyrábali nezávislé vojenské systémy a presunuli produkciu na kontinent.Francúzsko je otvorene kritické voči plánu zlepšenia európskych kapacít protivzdušnej obrany, ktorého lídrom je Nemecko. Na projekte Štítu európskej oblohy, ktorý odštartoval v závere minulého roka, sa podieľa 17 európskych štátov vrátane Veľkej Británie, ale nie Francúzsko.Projekt by mal byť integrovaný so systémami protivzdušnej obrany NATO. Paríž je presvedčený, že tento projekt neadekvátne chráni európsku suverenitu, pretože sa predpokladá, že by mal byť v podstate založený na americkom a izraelskom priemysle.Macron v pondelok ďalej povedal, že protiraketový systém Mamba, ktorý spoločne vyvinuli Francúzsko a Taliansko „teraz pôsobí na Ukrajine a chráni kľúčové zariadenia a životy". Dodávku tohto systému Kyjevu Paríž a Rím oznámili vo februári.„Je to naozaj Európa chrániaca Európu," vyhlásil francúzsky prezident. Systém Mamba je súčasťou integrovaného systému protivzdušnej obrany Severoatlantickej aliancie.