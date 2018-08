Macron vyzval v telefonáte s Putinom na riešenie kauzy Sencov

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Moskva 10. augusta (TASR) - Na humanitárne riešenie v kauze uväzneného ukrajinského filmára Oleha Sencova vyzval v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron najvyššieho ruského predstaviteľa Vladimira Putina v telefonáte, o ktorom informovali svetové tlačové agentúry s odvolaním sa na oficiálne miesta v Paríži i v Moskve.Podľa Elyzejského paláca Macron vyjadril znepokojenie nad nebezpečne sa zhoršujúcim zdravotným stavom Sencova, ktorý vstúpil pred takmer troma mesiacmi - 14. mája - v ruskom väzení do hladovky za prepustenie ukrajinských politických väzňov v Ruskej federácii na slobodu.Francúzsky prezident považuje za naliehavo potrebné, aby Rusko našlo humanitárne riešenie tohto prípadu. Macron predložil Putinovi v tejto súvislosti viacero návrhov. Ruský prezident sa zaviazal, že Moskva na ne poskytne odpoveď a rýchlo zverejní informácie o Sencovovom aktuálnom zdravotnom stave.Európska únia v piatok požiadala Rusko, aby Sencovovi poskytlo primeranú lekársku starostlivosť. Vo vyhlásení šéfky európskej diplomacie Federiky Mogheriniovej sa uvádza, že Sencovov zdravotný stav sa rýchlo zhoršuje. Mogheriniová uviedla, že v súvislosti s tým od Ruska očakáva, že mu poskytneOdporcu anexie Krymu Ruskou federáciou zadržali v roku 2014 na tomto polostrove a o rok neskôr ho v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok. Sencov akúkoľvek vinu poprel a odmietol požiadať ruského prezidenta o milosť, čo však na sklonku júna urobila jeho matka.Sencov si trest odpykáva vo väzenskom tábore v západosibírskom meste Labytnangi na území Jamalsko-neneckého autonómneho okruhu, kde vstúpil do spomínanej hladovky.Putin v telefonáte s Macronom zdôraznil význam obnovenia sociálnej a hospodárskej infraštruktúry v Sýrii, ako aj pokračovania spolupráce v oblasti návratu utečencov a všetkých osôb, ktoré boli nútené dočasne opustiť svoje príbytky, informovala o rozhovore tlačová služba Kremľa.Obe strany ocenili júlovú spoločnú humanitárnu operáciu, pri ktorej na základe dohody prezidentov ruské armádne lietadlá prepravili do Sýrie 40 ton francúzskej humanitárnej pomoci.