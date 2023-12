Macron zostáva otvorený dialógu s Putinom o nájdení mierového riešenia, ak bude mať ruský vodca záujem

16.12.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že by zvážil rozhovor s ruským vodcom Vladimirom Putinom , ak by to pomohlo vytvoriť udržateľný mier medzi Ukrajinou a Ruskom. Referuje o tom web news.sky.com.Macron mal s Putinom pred ruskou inváziou dobré pracovné vzťahy, ale tie sa s pokračujúcim konfliktom zhoršili. Na konci samitu Európskej únie v Bruseli, na ktorom sa lídri EÚ rozhodli na začatí rokovaní o členstve s Ukrajinou, Macron povedal, že zostáva otvorený dialógu s Putinom o nájdení mierového riešenia, ak ho ruský vodca osloví.„Nezačal som jednostranne vojnu, porušujúc dohody, s ktorými som predtým súhlasil. A nebolo to Francúzsko, kto sa rozhodol spáchať vojnové zločiny na severe Ukrajiny, čím sa diskusie prakticky znemožnili. Ak má prezident Putin ochotu zapojiť sa do dialógu a serióznych návrhov, aby sa pohol vpred a vymanil sa z konfliktu a vybudoval trvalý mier, to znamená taký, ktorý bude rešpektovať medzinárodné právo, a teda ukrajinské záujmy a suverenitu, akceptujem takýto rozhovor,“ povedal Macron.Keď sa Putina počas štvrtkovej tlačovej konferencie opýtal francúzsky novinár na jeho názory na Francúzsko a Macrona, šéf Kremľa odvetil: „V určitom bode francúzsky prezident zastavil vzťah s nami. My sme to neurobili, ja nie, on áno. Ak bude záujem, sme pripravení. Ak nie, poradíme si.“