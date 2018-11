Macron zožal kritiku za poctu Pétainovi

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu ocenil účinkovanie generála z čias prvej svetovej vojny Philippa Pétaina. Vzhľadom na to, že Pétain počas druhej svetovej vojny kolaboroval s nacistami, však tieto Macronove slová pobúrili židovskú náboženskú obec vo Francúzsku. Protestovali aj socialisti, informoval denník Le Figaro.Marcon sa o Pétainovi pochvalne vyjadril v stredu v meste Charleville-Mezieres v regióne Ardeny, kam zavítal v rámci svojej cesty súvisiacej so 100. výročím uzavretia prímeria v prvej svetovej vojne.Vo svojom vyhlásení Macron vysvetľoval, že v sobotu bude v parížskej Invalidovni vzdaný hold ôsmim maršalom francúzskej armády z čias prvej svetovej vojny.Podľa Macrona si Pétain zaslúži poctu za to, že bolv prvej svetovej vojne, keď v roku 1916 priviedol francúzsku armádu k víťazstvu v bitke pri Verdune. Tejto pocty je podľa Macrona Pétain hoden aj napriek svojim fatálnym rozhodnutiam počas druhej svetovej vojny - v rokoch 1940-44 -, keď bol na čele vichistického režimu.Pétain je označovaný za spoluvinníka pri deportáciách 13.000 Židov z Francúzska z roku 1942. Išlo o najrozsiahlejšie hromadné zatýkanie židovského obyvateľstva vo Francúzsku počas druhej svetovej vojny.Počas dvoch dní - 16. a 17. júla 1942 - bolo zatknutých 13.152 osôb z Paríža a jeho predmestí. Zberným miestom sa stal Zimný velodróm (Vel' d'Hiv), odkiaľ zadržaných deportovali do vyhladzovacích táborov. Na zásahu sa podieľalo aj 9000 parížskych policajtov a žandárov.Na Macronovo vyjadrenie medzičasom reagovala Rada francúzskych židovských inštitúcií (CRIF), ktorá ich označila za šokujúce a za urážku.Prezident CRIF Francis Kalifat vo svojom mikroblogu na sieti Twitter napísal, žePoslanec Socialistickej strany Luc Carvounas označil Macronovo