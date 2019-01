Macronova popularita opäť stúpla

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. januára (TASR) - Popularita francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa tento mesiac stabilizovala na 30 percentách. Analytici tento trend spájajú s celoštátnou diskusiou, ktorou Macronova vláda reagovala na protestné hnutie tzv. žltých viest.Macron, ktorý od júna do novembra minulého roku podľa prieskumov inštitútu BVA stratil 15 percent preferencií, si za posledný mesiac polepšil o štyri body.Podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil 23.-24. januára, má pozitívny názor na Macrona 31 percent opýtaných, zatiaľ čo 69 percent respondentov vyjadrilo negatívne stanovisko.Prieskum spoločnosti Odoxa, ktorý sa uskutočnil 22. januára a 23. januára, priniesol podobné výsledky: 30 percent ľudí sa domnieva, že Macron je, zatiaľ čo 69 percent si myslí opak.Podľa analytikov súvisia tieto výsledky s Macronovými vystúpeniami v rámci spomínanej celoštátnej debaty, keď za posledných desať dní absolvoval niekoľko diskusií v radniciach rôznych francúzskych miest.Verejná mienka vo Francúzsku je v otázke užitočnosti týchto debát rozdelená: 27 percent z nich sa podľa prieskumu BVA domnieva, že je to dobrý nápad, kým 27 percent s týmto projektom nesúhlasí a 51 percent vyčkáva, ako to dopadne.Prieskum BVA sa tiež zistilo, že 53 percent z 1023 opýtaných si myslí, že protesty žltých viest by mali pokračovať, zatiaľ čo 47 percent chce, aby sa skončili.Protesty vo Francúzsku vyvolal v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt.Vláda nakoniec ustúpila a ceny paliva nezvýšila, ale protestujúci vyslovili ďalšie požiadavky vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.Ich pochody a zhromaždenia sprevádzajú často násilnosti a ničenie majetku. Na protest proti takémuto násiliu i na podporu hodnôt, ku ktorým sa hlási Francúzska republika, sa v nedeľu na parížskom Námestí republiky uskutoční prvé zhromaždenie hnutieSvoje protesty však na túto sobotu zvolávajú aj, pričom v Paríži a v Bordeaux by protestné akcia mala trvať aj počas noci na nedeľu.