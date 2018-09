Macronova popularita poklesla na rekordne nízku úroveň

Francúzsky minister Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. septembra (TASR) - Popularita francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona poklesla na rekordne nízku úroveň. Aktuálne ho podporuje len 23 percent Francúzov, vyplýva z najnovšieho prieskumu, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra Reuters.Prieskum vykonala spoločnosť YouGov pre francúzske spravodajské servery Le Huff Post a CNEWS. Pozitívnu mienku o Macronovi v ňom vyjadrilo len 23 percent respondentov. Oproti augustovému prieskumu to predstavuje pokles o štyri percentá. Nízku podporu má súčasný šéf Elyzejského paláca naprieč politickým spektrom.Obľuba francúzskeho prezidenta u voličov v posledných mesiacoch klesá. Podľa analytikov to zrejme súvisí so škandálom okolo útoku jedného z Macronových poradcov na demonštrantov a so sklamaním z nie príliš priaznivých ekonomických výsledkov krajiny.Najnovší prieskum bol zverejnený po tom, ako prezident prišiel v priebehu tohto a minulého týždňa o dvoch najobľúbenejších ministrov. Zo svojich funkcií odstúpili ministerka športu Laura Flesselová a minister životného prostredia Nicolas Hulot.Prieskum bol vykonaný na vzorke 1099 respondentov 29. až 30. augusta, teda už po rezignácii Hulota, ale pred odstúpením Flesselovej.