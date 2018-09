Maďar chcel zo Srbska padákom prepašovať 18 kilogramov marihuany

Ilustračná snímka Foto: TASR - KR PZ v Prešove Foto: TASR - KR PZ v Prešove

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Graz 2. septembra (TASR) - Maďar sa pokúsil pomocou poháňaného padáka cez hranicu zo Srbska do Maďarska prepašovať 18 kilogramov marihuany. S odvolaním sa na políciu o tom v nedeľu informovala agentúra DPA.Štyridsaťdeväťročného muža zachytila po zoskoku vo štvrtok večer termokamera maďarskej pohraničnej hliadky. Muža následne zadržali v blízkosti obce Tiszasziget.Pašerák povedal, že si pri núdzovom pristávaní zranil nohu a previezli ho na hospitalizáciu do nemocnice. Polícia medzičasom pomocou psov vystopovala marihuanu a muža následne v nemocnici zatkli.Zhabaná droga by sa na čiernom trhu dala predať za približne 111.000 eur.Na 170 kilometrov dlhej hranici medzi Maďarskom a Srbskom vznikla v roku 2015 v dôsledku migračnej krízy tri metre vysoká zábrana. Na detekciu pohybu tam boli nainštalované termálne kamery i ďalšie zariadenia.