Maďari chcú zotrvanie trénera Rossiho aj po kvalifikácii ME 2020

Tréner maďarskej futbalovej reprezentácie Marco Rossi. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Budapešť 6. novembra (TASR) - Marco Rossi by mal zostať na lavičke maďarskej futbalovej reprezentácie aj v prípade neúspechu vo vyvrcholení prebiehajúcej kvalifikácie EURO 2020. Pre maďarskú športovú televíziu M4 Sport to uviedol prezident tamojšieho futbalového zväzu Sándor Csányi.Maďarov čaká 19. novembra záverečný zápas kvalifikácie na ihrisku Walesu. Maďari si v ňom môžu zabezpečiť postup na šampionát zo "slovenskej" E-skupiny.povedal Csányi.dodal šéf zväzu.Päťdesiatpäťročný Rossi prevzal maďarskú reprezentáciu v júni 2018, odvtedy odohrala 14 zápasov s bilanciou šesť výhier, jedna remíza a sedem prehier. Terajšiu zmluvu má platnú do leta 2020. Maďari nastúpia v novej Puskásovej Aréne v Budapešti v prípravnom dueli proti Uruguaju 15. novembra, o štyri dni neskôr odohrajú kvalifikačný zápas na pôde Walesu. V tabuľke E-skupiny sú zatiaľ Chorváti na prvom mieste so 14 bodmi, druhé Maďarsko má o dva body menej. Obe mužstvá však majú na konte o zápas viac ako tretí Slováci s desiatimi bodmi a štvrtý Wales, ktorý ich má na konte osem.