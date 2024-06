Maďari majú v tíme na ME vo futbale útočníka s postavou ragbistu, fanúšikovia ho prezývajú „Viking“ či „Terminátor“

„Viking" alebo „Terminátor"

Vďačný za pár minút

19.6.2024 (SITA.sk) - Maďari majú v reprezentačnom tíme na majstrovstvách Európy v Nemecku útočníka, ktorý skôr ako futbalistu pripomína ragbistu alebo bojovníka MMA. Martin Ádám síce nie je člen základnej zostavy tímu Marca Rossiho , ale výzorom vzbudzuje rešpekt u súperov.Futbalista s hustou červenou bradou meria 191 cm a váži takmer 90 kg, na sociálnych sieťach má prezývky „Viking" alebo „Terminátor". A hoci sa v sobotňajšom súboji proti Švajčiarom (1:3) dostal na ihrisko až v 79. minúte a neskóroval, na internete si vyslúžil minimálne rovnakú pozornosť ako strelec jediného maďarského gólu Barnabás Varga.„Teší ma, že si ma ľudia obľúbili. Nie všetky komentáre na moju postavu a výzor sú pozitívne, ale tak to už chodí. Narodil som sa s takouto postavou. Nehovorím, že som bol pri narodení taký vysoký, ale mám postavu a genetiku, ktoré nemôžem zmeniť," uviedol Martin Ádám, cituje ho web športového magazínu Kicker.Ako futbalista 29-ročný rodák zo Szegedu rozhodne má čo ukázať. V sezóne 2021/2022 sa v drese Paksi FC stal s 31 gólmi najlepším strelcom maďarskej najvyššej súťaže. Potom prestúpil do juhokórejského Ulsanu Hyundai, kde za dva roky rozvlnil sieť 17-krát.Vo futbalovom životopise má aj 23 zápasov a 3 góly v národnom drese Maďarska. V Nemecku robustný útočník prvýkrát dostal šancu na majstrovstvách Európy, na Eure 2016 a 2021 v maďarskom drese chýbal.Na otázku maďarských médií, čo robil počas záverečných turnajov ME 2016 a 2021, odpovedal s dávkou dobrej nálady. „Bol som doma, pozeral som zápasy a pil pivo," podotkol. Na ďalšiu otázku, či mu neprekáža, že ani teraz nepatrí do základnej zostavy Maďarov, Ádám odpovedal: „Som vďačný aj za tých pár minút v reprezentácii. Moja rodina je aj za to na mňa hrdá."